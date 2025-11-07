Zehn Euro Bargeld als Beute: Unbekannte brechen in Waldenbucher Jugendhaus ein

1 Hier wurde eingebrochen: Waldenbuchs Jugendhaus Phönix. Foto: Archiv

Magere Beute machten unbekannte Täter beim Einbruch ins Waldenbucher Jugendhaus Phönix: In einer gestohlenen Geldkassette befanden sich wohl nur zehn Euro.











Bisher unbekannte Täter brachen zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen in das Jugendhaus Phönix in der Ramsbergstraße in Waldenbuch (Kreis Böblingen) ein. Wie die Polizei berichtet, hebelten die Einbrecher im Inneren einen Schrank auf, in dem sich Geldkassetten mit etwa zehn Euro Bargeld befanden. Diese fehlen jetzt. Auch in ein verschlossenes Büro versuchten die Täter einzudringen, dies misslang jedoch. Die Höhe des Sachschadens kann laut Polizeibericht noch nicht genau beziffert werden.

Der Polizeiposten Waldenbuch bittet jetzt um Zeugenhinweise unter Telefon 0 71 57 / 5 26 99-0 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de.