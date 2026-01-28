1 Bei einem Streit zwischen zwei Männern in Esslingen ist es zu Handgreiflichkeiten gekommen. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Auseinandersetzung in Esslingen: Ein zunächst verbaler Streit zwischen zwei Männern endet im Vorraum eines Einkaufsmarkts mit Handgreiflichkeiten.











Zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei 31 und 26 Jahre alten Männern ist es am Dienstagnachmittag im Vorraum eines Einkaufsmarkts in der Alleenstraße in Esslingen gekommen. Kurz vor 16 Uhr eskalierten zunächst verbale Streitigkeiten zwischen den Beteiligten, die in der Folge aufeinander eingeschlagen haben sollen. Dabei wurden beide Männer verletzt.

Verbaler Streit im Esslinger Straßenverkehr eskaliert

Der 26-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Ersten Erkenntnissen zufolge waren der Auseinandersetzung verbale Streitigkeiten im Straßenverkehr zwischen den Kontrahenten vorangegangen. Das Polizeirevier Esslingen ermittelt wegen des Verdachts der wechselseitigen Körperverletzung.