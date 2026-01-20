Zahnärzte und Patienten spenden: Mit Zahngold viel Gutes für die Esslinger Kinderklinik tun
1
Engagiert für eine gute Sache: Zahnärztin Eva-Maria Weyer, Chefarzt Christian von Schnakenburg, Oberärztin Angelika Günter, Klinikum-Verwaltungschef Michael Hedtrich, Goldexperte Matthias Winkler und Klinikum-Geschäftsführer Matthias Ziegler (von links). Foto: Roberto Bulgrin

41 Zahnärzte aus dem Kreis Esslingen sammeln ausgedientes Zahngold, das der Esslinger Kinderklinik zugutekommt. Seit 1999 sind fast 2,7 Millionen Euro zusammengekommen.

Der Goldpreis klettert auf immer neue Höhen, und damit genießt dieses Edelmetall wachsende Wertschätzung. Wenn nach einer Zahnbehandlung Kronen, Brücken oder Inlays übrig bleiben, überlegt sich mancher Patient, was sich aus dem enthaltenen Edelmetall machen lässt: Zahngold kann man bei einem der vielen Ankäufer zu Geld machen. Man kann aber auch Gutes damit tun. 41 Zahnarztpraxen in der Region beteiligen sich an einer Sammelaktion zu Gunsten der Esslinger Kinderklinik, die seit den Anfängen 1999 einen stattlichen Spendenbetrag eingebracht hat.

