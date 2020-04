1 OB Jürgen Zieger (Dritter von links) nimmt die Spende von Geschäftsführer der Dentimed GmbH und Vorsitzendem der UZE, Torsten Tomppert, entgegen. Ihn störte nicht, dass auf dem symbolischen Scheck die falsche Summe steht, schließlich weiß er, dass es 5000 Euro sind. Foto: oh Quelle: Unbekannt

Über eine Spende in Höhe von 5000 Euro für die Bürgerstiftung freut sich Esslingens Oberbürgermeister Jürgen Zieger. Zahnärzte aus dem Kreis Esslingen, die in der Dentimed Esslingen GbR und dem Verein „Unabhängige Zahnärzte Esslingen“ (UZE) organisiert sind, wollen damit ihr Engagement für das Gemeinwohl deutlich machen, wie Christof Starz ausführte. Mit seinem Dank für die Spende der Zahnmediziner verband Zieger den Hinweis, dass die ausgezeichnete medizinische Infrastruktur - auch in der Zahnheilkunde - ein wichtiges Merkmal der hohen Lebensqualität sei, die Esslingen auszeichne.

Die Spende fließe in eines der inzwischen mehr als 170 Projekte, die aus den Erträgen des Kapitalstocks der Bürgerstiftung finanziert werden, kündigte der OB an. Im Anschluss beschrieb der Esslinger Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurg Nils Weyer den Aufbau, die Möglichkeiten und die Funktionsweise von Implantaten. Mit den „Schrauben“, die in den Kiefer eingebracht werden, lasse sich auch in hohem Alter die Lebensqualität erhalten.

„Perfekte Zähne verführen zum Lachen“ - dieses Motto der Patientenveranstaltung wurde zum Abschluss sogleich erprobt. Das aus dem Fernsehen bekannte Duo „Dui on de Sell“ brachte die zahlreichen Gäste der Veranstaltung zum herzlichen Lachen. Die Veranstaltung rundete einen Fortbildungstag ab, der eine Fortbildung für Zahnärzte und Zahnmedizinische Fachangestellte zu Implantaten umfasste. Die Veranstaltung hat die Dentimed GmbH, ein Qualitätsverbund der Vertragszahnärzte in Nordwürttemberg, für die „Dentimed Esslingen GbR“ und die „Unabhängigen Zahnärzte Esslingen“ organisiert.