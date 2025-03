Zahlreiche Verstöße bei Kontrolle in Owen: Polizei zieht Fahrer unter Drogeneinfluss aus dem Verkehr

Zahlreiche Verstöße bei Kontrolle in Owen

1 Die Polizei kontrollierte gemeinsam mit Zoll, THW und einer Ärztin, die Blutproben nahm. (Symbolfoto) Foto: /Simon Adomat/IMAGO

Mit großem Personalaufgebot hat die Polizei am Donnerstag in Owen (Kreis Esslingen) Fahrzeugkontrollen durchgeführt. Dabei stellten die Beamten zahlreiche vielfältige Verstöße fest.











Bei einer groß angelegten Verkehrskontrolle am Donnerstag in Owen (Kreis Esslingen) haben Polizei und Zoll zahlreiche Verstöße festgestellt. Zwischen 14.45 Uhr und 21.15 Uhr kontrollierten über 60 Polizeibeamte sowie vier Zollbeamte des Hauptzollamts Ulm an der Teckhalle zahlreiche Fahrzeuge.

Unterstützt wurden sie nach Angaben eines Polizeisprechers vom Technischen Hilfswerk sowie einer Ärztin, die vor Ort Blutentnahmen durchführte. Acht Fahrer standen mutmaßlich unter Drogeneinfluss, zwei andere hatten zu viel Alkohol getrunken. Drei Autofahrer besaßen keine gültige Fahrerlaubnis.

Zudem wurden in verschiedenen Fahrzeugen fünf nicht angeschnallte Personen und drei Handyverstöße registriert. Die Beamten beanstandeten zudem vier Verstöße gegen Lenk- und Ruhezeiten sowie eine fehlende Erlaubnis zur Personenbeförderung. An zehn Autos hatten außerdem unerlaubte Umbauten die Betriebserlaubnis erlöschen lassen, zwei Fahrzeuge hatten abgefahrene Reifen. Auch Verstöße bei der Ladungssicherung wurden in vier Fällen entdeckt.