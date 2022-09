Wird die Impfpflicht verlängert? In Stuttgart arbeiten Ungeimpfte weiter in Pflegeberufen

Die Impfpflicht in den Pflegeberufen war und ist umstritten. Ihre Folgen halten sich aber in Grenzen. In Stuttgart gibt es keinen Fall, dass gegenüber Ungeimpften ein Tätigkeitsverbot ausgesprochen worden wäre.