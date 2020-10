Die Corona-Fälle im Kreis Esslingen nehmen zu. Jetzt haben die Zahlen eine Marke überschritten, die als Vorwarnstufe gilt.

Der Kreis Esslingen entwickelt sich zur Corona-Hochburg in Deutschland. Nach einer kurzen Entwarnung und sinkenden Fallzahlen in der vergangenen Woche steigen die Zahlen kontinuierlich an und haben jetzt sogar die Marke überschritten, die als Vorwarnstufe gilt und seitens des Landkreises neuerliche Beschränkungen notwendig machen könnte: Die so genannte 7-Tage-Inzidenz liegt im Landkreis nach neuesten Zahlen des Robert-Koch-Instituts bei 39. Der Frühwarnwert liegt bei 35. Dieser Wert sagt aus, wie viele gemeldete Neuinfektionen je 100.000 Einwohner es in den vergangenen sieben Tagen gab.

Neue Beschränkungen notwendig

Einem so genannten Ampelkonzept zufolge bedeutet das in Baden-Württemberg, das der Landkreis einzelne Maßnahmen ergreifen sollte, zum Beispiel eine Ausweitung der Tests. Die Menschen im Landkreis müssen sich also auf neuerliche Beschränkungen gefasst machen, damit der Wert nicht weiter in die Höhe schnellt. Ab einem Wert von 50 ist mit starken Einschränkungen zu rechnen wie Besuchsbeschränkungen in Pfelgeheimen.

Knapp 300 Menschen befinden sich nach Angaben des Landkreises zurzeit in Quarantäne. 139 sind seit März verstorben. In der größten Stadt Esslingen ist die Lage relativ stabil. Informationen des Landkreises zufolge sind dort 53 Menschen krank gemeldet - allerdings wurden die Zahlen seit Freitag nicht aktualisiert.