YouTuber in Nürtingen zu Gast: Wie ein Lehrer mit Playmobil-Figuren Literatur verständlich macht

1 Eine Welt im Miniformat: Der YouTuber Michael Sommer hat ein Herz für Playmobil und für Literatur. Foto: Robert Haas

Große Literatur ist oft schwer verdaulich. Deshalb stellt der Lehrer und Youtuber Michael Sommer in kurzen und knackigen Filmen große Werke nach. Seine Darstellerinnen und Darsteller sind Playmobil-Figuren. Nächster Auftritt ist in Nürtingen.











Playmobil und Weltliteratur: Der Theatermacher, Lehrer und YouTuber Michael Sommer aus München stellt in Nürtingen seinen Kanal „Sommers Weltliteratur to go“ vor. Kleine Figuren spielen dabei die Hauptrolle, denn Sommer lässt Playmobilfiguren wichtige Werke der Weltliteratur nachspielen.

Am Freitag, 28. März, ist Sommer um 19 Uhr auf Einladung des Kulturamts in Kooperation mit der Volkshochschule Nürtingen im Gok’schen Keller im Hölderlinhaus Nürtingen zu Gast.

Hölderlin und Playmobil

An diesem Abend stellt er in der Lecture Performance „7,5 cm Größenwahn“ seine Arbeit vor und gibt Kostproben aus Hölderlins eher schwer verdaulichem Roman „Hyperion“, der als Videoclip längst ein fester Bestandteil in der neuen Dauerausstellung im Nürtinger Hölderlinhaus ist. Literaturvermittlung der besonderen Art ist Michael Sommers Spezialität – vor allem Klassiker und das vor allem verständlich, heißt es in der Einladung.

In Hölderlins früherem Wohnhaus in Nürtingen erinnert die neue Dauerausstellung an den großen Dichter. Foto: Horst Rudel

Sommers Kanal „Sommers Weltliteratur to go“ soll vor allem bei Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften ziemlich bekannt sein. Das Vergnügen an seiner Darbietung kenne aber kein Alter und sei für junge und jung gebliebene Literaturfreunde gleichermaßen ansteckend.

Seit 2015 hat Sommer rund 300 Titel mit den kleinen Plastikmännchen in Szene gesetzt. Er schlage in kurzen Videos Schneisen ins Dickicht der großen Weltliteratur, erklären die Veranstalter, wobei ihn ein Ensemble aus den besagten Playmobilfiguren unterstützt. In der Lecture Performance „7,5 cm Größenwahn“, mit der er nun auch in Nürtingen zu Gast sein wird, stellt Sommer seine Arbeit vor, „präsentiert die beste Inhaltsangabe aller Zeiten, macht Werbung fürs Kindischsein und gibt Kostproben aus seiner Arbeit“, heißt es weiter.

Infos und Anmeldung über die Vhs Nürtingen Telefon 0 70 22 / 7 53 30 oder unter www.vhs-nuertingen.de (Kurs-Nummer 21004).