Yarnbombing in der Region Stuttgart

1 Elke Hahn ist wahrscheinlich die einzige Yarnbomberin in der Region Stuttgart Foto: Torsten Schöll

Die Echterdinger Yarnbombing-Künstlerin Elke Hahn ruft deutschlandweit zum Häkeln kleiner Wollquadrate auf.











Granny Squares sind kleine gehäkelte oder gestrickte Quadrate. Dass man mit ihnen Gutes tun kann, will jetzt die Yarnbombing-Künstlerin Elke Hahn aus Echterdingen beweisen. Sie ruft Gleichgesinnte in ganz Deutschland zum Häkeln solcher Granny Squares auf. Mit der Aktion soll das Frauenhaus in Balingen unterstützt werden.