Wenn die Einkaufsstraßen in Esslingen doch immer so voll wären ...

Parallel zum Mittelalter- und Weihnachtsmarkt will die Esslinger Geschäftswelt ein besonderes Einkaufserlebnis bieten. Was geplant ist.











Als Einkaufsziel, das ergab eine Analyse der Industrie- und Handelskammer (IHK), wird aber auch beim Bummel durch die Stadt deutlich, hat Esslingen an Attraktivität verloren. Ungeachtet dieses Ergebnisses – ja, bereits zuvor – haben einige Händlerinnen und Händler die Initiative ergriffen, um dies wieder zum Besseren zu wenden.

So gab es Anfang August erstmals einen „After-Work-Donnerstag“, der auch in den Monaten danach stattfand. Letztmals in diesem Jahr findet das Event am Donnerstag, 4. Dezember, als großes XMAS-Shopping statt. Viele Geschäfte in der Esslinger Innenstadt werden an diesem Abend bis mindestens 20 Uhr öffnen und, wie es die Organisatoren ankündigen „parallel zum stimmungsvollen Mittelalter- und Weihnachtsmarkt ein besonderes Einkaufserlebnis bieten“.

Exklusive Aktionen in vielen Geschäften in Esslingen

Es wird exklusive Aktionen in vielen Läden geben, was aus Sicht der Geschäftsleute „eine ideale Möglichkeit für alle ist, die in der Adventszeit entspannt ihre Weihnachtseinkäufe erledigen möchten und noch auf der Suche nach der einen oder anderen Inspiration sind“. Die Kombination aus festlicher Atmosphäre und verlängerten Öffnungszeiten mache das XMAS-Shopping in Esslingen zu einem attraktiven Termin für die ganze Familie, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die City-Managerin Carina Killer freut sich sehr „über die schöne Initiative aus der Händlerschaft und auch darüber, dass diese jetzt zum After-Work-XMAS-Shopping“ einladen. Selbstverständlich sei das in der heutigen Zeit, vor dem Hintergrund fehlender Fachkräfte, nämlich nicht. Denn nach einem guten Start bei der ersten Aktion im August sei es im September verregnet gewesen, was sich auf die Frequenz ausgewirkt habe.

Der Zuspruch habe auch im Oktober und November etwas zu wünschen übrig gelassen, sagt Killer. „Und einige Geschäftsleute sind leider wieder abgesprungen, aber es gibt einen harten Kern der weitermacht, und ich hoffe sehr, dass künftig noch mehr Betriebe mitmachen“, ergänzt sie. Das XMAS-Shopping sei dafür schon mal ein guter Anlass.