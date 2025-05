Xatar ist tot: Rapper im Alter von 43 Jahren gestorben

1 Der Rapper Xatar ist tot. Foto: dpa/Marcus Brandt

Der Rapper Xatar ist im Alter von 43 Jahren gestorben. Der Musiker ist am Donnerstagabend tot in einer Kölner Wohnung aufgefunden worden.











Der Rapper Xatar ist im Alter von 43 Jahren gestorben. Der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Giwar Hajabi hieß, sei am Donnerstagabend tot in einer Kölner Wohnung aufgefunden worden, teilte ein Sprecher der Kölner Staatsanwaltschaft am Freitag mit.

Die Staatsanwaltschaft hat nach eigenen Angaben ein sogenanntes Todesermittlungsverfahren aufgenommen. Es soll klären, ob es Hinweise auf „ein strafrechtlich relevantes Fremdverschulden“ am Tod des Rappers gibt. Zu diesem Zweck sei auch eine Obduktion durchgeführt worden. „Zeichen äußerlicher Gewalteinwirkung haben sich dabei nicht feststellen lassen“, erklärte die Staatsanwaltschaft. Die Untersuchungen dauerten aber an.

Insbesondere sei ein chemisch-toxikologisches Gutachten in Auftrag gegeben worden, hieß es weiter. Bis zu gesicherten Erkenntnissen könnten aber Wochen vergehen.

Der im Iran geborene Musiker, Kind eines berühmten Komponisten und Dirigenten und einer Musikerin, galt als eine der einflussreichsten, aber auch umstrittensten Figuren der deutschen Rap-Szene. Seine Alben eroberten mitunter die Charts, er selbst geriet aber auch mit dem Gesetz in Konflikt.

Denn Xatar war an einem der spektakulärsten Raubüberfälle in der Geschichte Baden-Württembergs beteiligt. Als Zollfahnder verkleidet, überfiel er mit drei Komplizen auf der A81 bei Ludwigsburg einen Goldtransporter. Die Bande fesselte die Fahrer und stahl Gold und Schmuck im Wert von rund 1,7 Millionen Euro – die Beute ist bis heute nicht wieder aufgetaucht. Nach dem Überfall wurde er gefasst und zu einer Haftstrafe verurteilt. Aus dem Gefängnis heraus gelang ihm der Start für eine Karriere im Musikbusiness.

Fans und Weggefährten trauern um Xatar

Im Juni vergangenen Jahres war der Rapper zuletzt in Stuttgart zu Besuch. In der Staatsoper trat er gemeinsam mit der „TV total“-Band Heavytones auf. Bei dem Konzert spielte er mehrfach auf den Überfall an, fragte etwa: „Wie weit ist es von hier bis zum Landgericht?“

Unter dem letzten Instagram-Beitrag des Rappers nehmen viele Fans und Weggefährten Abschied von dem 43-Jährigen. So schreibt etwa der Rapper LOC 079: „Ruhe in Frieden und Danke für alles Unc, ... Unfassbar.“