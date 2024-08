X-Reaktionen zur Undav-Rückkehr zum VfB: „So ein geiler Typ einfach. Liebs, dass er bei uns bleibt“

1 Deniz Undav bleibt dem VfB Stuttgart erhalten. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Müller

Die endlos scheinende Hängepartie um die Rückkehr von Deniz Undav zum VfB Stuttgart ist beendet – der Publikumsliebling wird auch in der kommenden Saison den Brustring tragen. So reagieren die Fans im Netz.











Deniz Undav wird auch in der kommenden Saison den Brustring tragen. Das scheinbar endlos lange Pokern mit dem Premier League-Club Brighton & Hove Albion hat ein Ende. Die Engländer sind nun um rund 30 Millionen Euro reicher, der VfB kann sich über die Rückkehr seines Stürmers und Publikumslieblings freuen, der in der vergangenen Bundesliga-Saison als kongenialer Partner von Serhou Guirassy mit beeindruckenden 18 Treffern und zehn Assists einen großen Anteil am Stuttgarter Vizemeister-Titel hatte.

Doch die Hängepartie um seine Rückkehr hat den VfB nicht nur eine Rekord-Transfersumme gekostet, sondern auch massig Nerven. Selbstverständlich zitterten auch die Fans im Netz bis zum Ende mit – kommt er oder kommt er nicht?

Manchen ging das Herumgeeiere seitens Brightons schon gehörig auf den Senkel. Da werden (nicht gerade positive) Erinnerungen wach:

Nicht nur dem VfB wird der Transfer ein Loch in den Geldbeutel reißen.

Als die Rückkehr des Publikumslieblings dann so gut wie feststand, gab es kein Halten mehr.

Natürlich sind 30 Millionen für den VfB alles andere als ein Pappenstiel.

Trotz des finanziellen Risikos überwiegen die positiven Reaktionen.

Aber jetzt erstmal Schluss mit dem schnöden Mammon und lieber unser neues Sturmduo feiern:

Nach diesem Traum-Transfer darf man ja auch mal träumen, oder?

Die Saison 2024/25 kann also kommen.

Und was gibt es noch zu sagen?

Allen, denen nun der Kontext fehlt, sei das Ende des folgenden Clips ans Herz gelegt:

Für den VfB geht es am Samstag mit dem letzten Testspiel der Saisonvorbereitung gegen Athletic Bilbao in der MHP-Arena weiter, bevor der amtierende Deutsche Meister Bayer Leverksusen am 17. August die Schwaben zum Supercup bittet.