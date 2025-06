X-Reaktionen zur U21: „Woltemade!!!!! Unser Goldjunge“

1 Nick Woltemade steht nun bei fünf Turniertoren. Foto: Branislav Racko/dpa

Die deutsche U21 gewinnt bei der EM im Viertelfinale dramatisch gegen Italien. Wieder einmal ist Nick Woltemade einer der entscheidenden Akteure, wie auch die Reaktionen auf X zeigen.











Der Traum vom Titel lebt: Die deutschen U21-Fußballer haben auf dramatische Weise das Halbfinale der EM erreicht. Die Mannschaft von Trainer Antonio Di Salvo besiegte Italien am Sonntag in einem umkämpften Viertelfinale mit 3:2 (2:2, 0:0) nach Verlängerung und darf weiter auf den vierten EM-Titel nach 2009, 2017 und 2021 hoffen.

Der Freiburger Merlin Röhl traf in Dunajska Streda in der 117. Minute zum Sieg für die deutsche U21, die nun seit 19 Spielen ungeschlagen ist und auch die vierte Begegnung auf ihrer Titelmission in der Slowakei gewann. Nick Woltemade (68.) mit seinem fünften Turniertor und Nelson Weiper (87.) auf Vorlage des VfB-Stürmers hatten die Partie in der regulären Spielzeit nach der italienischen Führung durch Luca Koleosho (58.) gedreht. Giuseppe Ambrosino (90.+6) rettete die Azzurri mit einem sehenswerten Freistoß in die Verlängerung. In dieser spielten die Italiener nach den Gelb-Roten Karten für Wilfried Gnonto (80.) und Mattia Zanotti (90.) in doppelter Unterzahl.

Stimmen in den sozialen Netzwerken

Wir haben einige Reaktionen auf X gesammelt und zusammengestellt.

Gleich zu Beginn gab es erst einmal Probleme mit dem Ton:

Legenden auf der Tribüne. Gigi Buffon und Gennaro Gattuso:

Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte ging es torlos in die Kabine:

Der erste Schock:

Doch die personifizierte Torgarantie schlug wieder zu:

Dann schien mit dem 2:1 in Überzahl der Deckel drauf:

Doch es folgte der zweite Schock – sogar in doppelter Überzahl:

Zittern bis zur 117. Minute – der bis dahin nicht wirklich überzeugende Merlin Röhl war zur Stelle: 3:2!

Es war vollbracht:

Nun geht es für die U21 am Mittwoch im Halbfinale weiter. Gegner wird Frankreich sein, die sich mit 3:2 gegen Dänemark durchsetzten.