X-Reaktionen zum VfB Stuttgart: „Nick Woltemade ist ein unfassbares Phänomen – ich liebe ihn!“

16 Der VfB Stuttgart hat mit 3:1 gewonnen. Foto: dpa/Harry Langer

Der VfB Stuttgart gewinnt mit 3:1 beim 1. FC Heidenheim. So blicken die Fans im Netz auf die umkämpfte Partie auf der Ostalb.











Link kopiert

Der VfB Stuttgart hält den Anschluss an die Champions-League-Plätze. Die Schwaben gewannen in der Fußball-Bundesliga beim 1. FC Heidenheim mit 3:1 (2:1) und kletterten in der Tabelle. Maximilian Mittelstädt (20. Minute), Enzo Millot (45.+2) und Nick Woltemade (85./Foulelfmeter) erzielten die Tore zum vierten Pflichtspiel-Sieg in Folge für den Vizemeister der Vorsaison. Die Heidenheimer, für die Paul Wanner (41.) zum zwischenzeitlichen 1:1 getroffen hatte, bleiben als Tabellensechzehnter in Abstiegsnot.

Auch die VfB-Fans im Netz verfolgten die Partie auf der Ostalb ganz genau. Wir tragen die besten Reaktionen auf X, ehemals Twitter, zusammen.

Nick Woltemade begeistert die VfB-Gemeinde

Dieser Anhänger fasst sich kurz: „Drei Punkte sind drei Punkte sind drei Punkte.“

Was für eine Woche: 3:2 gegen Union, 5:1 gegen Bern, jetzt der Sieg auf der Ostalb.

Mit der Leistung des Schiedsrichters Christian Dingert sind derweil nicht alle Anhänger zufrieden.

Mann des Spiels ist einmal mehr Nick Woltemade. Der U21-Nationalspieler machte eine starke Partie – und verwandelte den entscheidenden Elfmeter.

Zu guter Letzt wird auch Woltemades Wert für das Team hervorgehoben.

Für den VfB Stuttgart geht es am Samstag (15.30 Uhr/Liveticker) weiter. Dann empfängt das Team von Sebastian Hoeneß in der Bundesliga den FC St. Pauli.