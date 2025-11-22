X-Reaktionen zum VfB-Spektakel: „Undav, du kannst alles mit mir machen, ALLES!!!!“

„Undav, du kannst alles mit mir machen, ALLES!!!!“

13 Drei-Tore-Mann Deniz Undav hat nach dem Spektakel in Dortmund gut zu lachen. Foto: Baumann/Julia Rahn

Ein wahres Spektakel durften die Fans bei der Partie des VfB in Dortmund erleben. Matchwinner für die Schwaben war Drei-Tore-Mann Deniz Undav. Wie die Fans auf X reagierten.











Was für eine Wahnsinns-Partie! Der VfB Stuttgart holt nach zweimaligem Rückstand ein 3:3 bei Borussia Dortmund. Matchwinner für die Schwaben war Deniz Undav, der mit seinem Hattrick den Schwaben einen wichtigen Punkt im Signal-Iduna-Park sicherte.

Und es war wieder mal ein wahres Wechselbad der Gefühle. Guter Beginn, schneller 0:2-Rückstand, dann zwei Undav-Tore. Kurz vor Schluss hatte man sich schon auf ein Unentschieden geeinigt, als Karim Adeyemi den späten Führungstreffer für Dortmund erzielte, aber der BVB hatte die Rechnung ohne Deniz Undav gemacht, der im Gegenzug den finalen Ausgleich erzielte.

Auch die Fans bei X (ehemals Twitter) drehten ob der Berg- und Talfahrt streckenweise am Rad.

Der VfB begann richtig stark.

Manch einer sieht schon eine Fortsetzung der VfB-Siegesserie gegen die Schwarz-Gelben.

Doch ein Tor will nicht fallen:

Wie läuft es dann meistens, wenn man kein Tor macht?

Und „reinduseln“ geht bei diesem Spiel dann über einen strittigen Elfmeter:

Der VfB lässt sich davon beeindrucken.

Prompt steht es 2:0. Die Fans so:

Aber der VfB hat ja zum Glück …

Nach dem Anschlusstreffer folgt der Ausgleich, natürlich durch:

Oops! ...

Hallo, Julian.

Dann wechselt Kovac Karim Adeyemi ein, der unter der Woche nicht wegen dem runden Leder in den Schlagzeilen stand ...

… und der trifft in der 90. zum 3:2.

Alles entschieden? Mitnichten, denn da gibt es doch einen gewissen:

Definiere das Wort „Glückseligkeit“ der VfB-Fans:

Dann sechs Minuten Nachspielzeit.

Aus. Schluss. 3:3. Das trifft es ziemlich genau:

Lieblingsgegner BVB.

Weiter geht’s für den VfB am 27. November, und zwar in der Europa League, beim niederländischen Club Go Ahead Eagles Deventer, bevor die Stuttgarter am 30. November in der Bundesliga bei Aufsteiger Hamburger SV gastieren.