X-Reaktionen zum VfB-Sieg gegen Turin: „Ich kann nicht mehr. War das geil!“

16 Abgekämpft, aber glücklich: Atakan Karazor (links) und Maximilian Mittelstädt nach dem Schlusspfiff. Foto: dpa/Tom Weller

Der VfB Stuttgart fährt in der Champions League bei Juventus Turin einen hochverdienten 1:0-Sieg ein. Auf X machen die VfB-Fans eine Achterbahnfahrt der Gefühle durch – mit Happy End.











Dieses Spiel wird in Erinnerung bleiben. Der VfB Stuttgart hat in der Champions League den ersten Sieg eingefahren. Bei Juventus Turin. Dem italienischen Rekordmeister. Und zwar hochverdient. Nach dem 0:4 gegen den FC Bayern München am Samstagabend zeigte die Elf von Trainer Sebastian Hoeneß in Italien eine ganz starke Leistung.

Trotz zahlreicher Chancen, darunter ein verschossener Elfmeter von Enzo Millot, dauerte es bis in die Nachspielzeit, ehe der eingewechselte El Bilal Touré seine Mannschaft mit dem 1:0 erlöste und für Ekstase in Reihen der Schwaben sorgte.

Auf X, ehemals Twitter, gingen die VfB-Fans ebenfalls mehrmals aus dem Sattel. Zunächst aus Verwunderung über die Leistung, dann stand der Schiri im Blickpunkt, es folgte Resignation aufgrund der Chancenverwertung und schließlich gab es das Happy End. Wir haben einige Reaktionen zusammengefasst.

Bereits vor dem Spiel war die Stimmung bestens:

Juventus, bisher sowohl in der Liga wie auch in der Champions League mit ganz starker Bilanz, hatte gegen den VfB nicht viel zu melden:

Dann war die Freude groß, Deniz Undav traf zum 1:0. Doch der VAR schaltete sich ein:

Aber auch davon ließ sich der VfB nicht beeindrucken. Doch der Ball wollte nicht rein:

Selbst ein Elfmeter half nicht. Millot scheiterte vom Punkt:

Aber dann ... dann fiel es doch noch, das 1:0. El Bilal Touré avancierte zum Held:

Für den VfB Stuttgart geht es am Samstag in der Fußball-Bundesliga weiter. Die Schwaben treffen zu Hause auf Aufsteiger Holstein Kiel. Das Spiel wird um 15.30 Uhr angepfiffen.