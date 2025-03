X-Reaktionen zum VfB: „Ich hab jetzt einfach akzeptiert, dass es gerade nicht läuft“

1 Die Unzufriedenheit ist den VfB-Spielern ins Gesicht geschrieben. Foto: Baumann

Der VfB Stuttgart gastierte am Samstagabend am 27. Spieltag der Fußball-Bundesliga bei Eintracht Frankfurt. Nach gutem Beginn verloren die Schwaben den Faden. Im Netz macht sich unter den Fans Ernüchterung breit.











Link kopiert

Es läuft einfach nicht mehr rund beim VfB Stuttgart in der Fußball-Bundesliga. Die Schwaben verloren am Samstagabend bei Eintracht Frankfurt mit 0:1 (0:0). Am 27. Spieltag begann das Team von Trainer Sebastian Hoeneß gut, doch mit zunehmender Spieldauer kippte das Spiel immer mehr in Richtung der Hessen.

Das 0:0 nach 45 Minuten ging noch einigermaßen in Ordnung. Beide Teams hatten ihre Möglichkeiten. Doch in der zweiten Hälfte spielte fast nur noch die Eintracht. Mario Götze erzielte schließlich in der 70. Minute das entscheidende Tor. Das Ergebnis war am Ende schmeichelhaft für den VfB.

Auf X machte sich Frust bei den Anhängern breit. Wir haben einige Reaktionen gesammelt.

Erstes Highlight: Nach einem Patzer von Maxi Mittelstädt bügelte der Abwehrspieler seinen Fehler mit einer Monstergrätsche wieder aus:

Zur Pause gab es unterschiedliche Meinungen:

Doch in der zweiten Halbzeit kontrollierte die Eintracht die Partie immer mehr. Dann folgte die Rote Karte für Ameen Al-Dakhil:

Mit dem Gegentor setzte der Galgenhumor ein:

Dabei war die Hoffnung auf die Kehrtwende vor allem nach der Hoeneß-Verlängerung groß:

Es ist, wie es ist. Nun geht es im Pokal weiter:

Am kommenden Mittwoch empfängt der VfB im Halbfinale des DFB-Pokals RB Leipzig. Angepfiffen wird die Partie in der MHP-Arena um 20.45 Uhr.