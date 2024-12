X-Reaktionen zum Spiel VfB gegen Union Berlin: Fans witzeln über Schiedsrichter: „Gelb-Rekord für Union in kürzester Zeit“

9 Nick Woltemade brachte die Fans des VfB am Freitagabend zum Jubeln. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Der VfB Stuttgart hat am Freitagabend gegen den Tabellenelften 1. FC Union Berlin mit 3:2 gewonnen. So reagierten die Fans auf X (ehemals Twitter).











Link kopiert

Der 1. FC Union Berlin war am Freitagabend als Tabellenelfter der Bundesliga ein ernst zu nehmender Gegner für den VfB Stuttgart. Doch in der ersten Halbzeit passierte in der MHP-Arena bis zur 25. Minute nicht viel. Beide Mannschaften fanden kaum den Weg in den gegnerischen Strafraum.

In der 37. Minute fiel das einzige Tor der ersten Halbzeit für Union Berlin – aus Sicht des VfB vermeidbar. Dementsprechend fiel auch die Reaktion der Fans auf X (ehemals Twitter) aus:

Die einzige nennenswerte Chance für den VfB resultierte aus einem langen Pass auf Demirovic, der jedoch vergab – zudem stand er im Abseits. Die Pausenführung für Union war somit verdient. Aus Sicht der Fans stellt sich die Frage: Muss es beim VfB immer so nervenaufreibend zugehen?

Nach einer eher mäßigen ersten Halbzeit drehte sich das Spiel jedoch komplett. Beide Mannschaften kamen deutlich motivierter aus der Kabine. Robert Skov brachte Union mit 2:0 in Führung, doch der VfB schlug zurück. Kurze Zeit später erzielte Nick Woltemade den 1:2-Anschlusstreffer und erwies sich als echter Glücksgriff.

Woltemade oder Guirassy – dieser Fan sieht keinen Unterschied in der Leistung:

In der 59. Minute gelang ihm der Ausgleich zum 2:2, womit er nicht nur die Fans im Stadion in Euphorie versetzte.

Keine zehn Minuten später drehten die Schwaben das Spiel: Kapitän Atakan Karazor brachte sein Team mit seinem Tor in Führung.

Gegen Ende wurde das Spiel dann doch noch recht hitzig. Schiedsrichter Tobias Welz verteilte sogar mehrere Gelbe Karten an die Unioner – für manch einen Fan wohl eine Lachnummer?

Andere Fans witterten schon, dass der Unparteiische sich bestechen ließ:

Insgesamt hat der VfB nach einer eher schwächeren ersten Halbzeit aber verdient gewonnen. Am kommenden Mittwoch (11. Dezember) geht es für die Weiß-Roten um 21 Uhr in der Champions League weiter. Dann heißt der Gegner Young Boys Bern – mit der Hoffnung auf ein ähnlich erfolgreiches Ergebnis.