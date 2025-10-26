X-Reaktionen zum Sieg gegen Mainz: „Heimsieg und Platz 3 richtig stark, VfB“

„Heimsieg und Platz 3 richtig stark, VfB“

Der VfB feierte gegen Mainz den vierten Heimsieg in dieser Saison in Folge.

Der VfB Stuttgart hat gegen Mainz das Spiel gedreht und den vierten Heimsieg in Folge gefeiert. Dabei gingen die Fans im Netz auch durch ein Wechselbad der Gefühle.











Der VfB Stuttgart hat nach einem wahren Rotationsfestival von Trainer Sebastian Hoeneß mit 3:1 gegen den FSV Mainz 05 gewonnen. Überschattet wurde die Partie von einem Notarzteinsatz im Gästeblock in der ersten Halbzeit.

Sportlich lief es für den VfB in den ersten 45 Minuten nicht gerade rund, durch einen Handelfmeter gerieten die Schwaben in Rückstand, umso wichtiger war der Ausgleistreffer von Chris Führich quasi mit dem Halbzeitpfiff. Am Ende sorgte Deniz Undav mit dem 2:1 für den Sieg.

Auch die Fans im Netz gingen in den 90 Minuten durch ein Wechselbad der Gefühle.

Aber erstmal von vorne.

Die – gelinde gesagt – überraschende Aufstellung sorgt bei den Fans im Netz mehrheitlich für Kopfschütteln.

… zumindest ist der Fußballgott am Start:

Und Daxo wollen wir auch nicht vergessen.

Im Gästeblock kommt es zu einem Notarzteinsatz.

Dem schließen wir uns an:

Dann wird Chema im Strafraum von Daxo angeköpft – Handelfmeter. Viele VfB-Fans können damit nichts anfangen.

Und der Torschütze macht sich beileibe keine Freunde in Cannstatt:

Mit einem Rückstand in die Pause gehen? Da hat jemand was dagegen:

Nach einer guten Stunde kommen Stiller und Assignon. VfB-Fans so:

Was gibt es zum Schiedsrichter zu sagen?

... oder anders ausgedrückt:

Chabot kommt für Zagadou – oder wie es manch einer formuliert:

Dann kommt die 80. Minute - langer Ball von Nübel – und dann kommt:

… Ähnlichkeiten mit der Vorlage für Badredine Bouanani in der Europa League-Partie Ende September gegen Celta de Vigo sind rein zufällig.

Allerdings ist ein Tor Vorsprung halt nur ein Tor Vorsprung:

Das fragen wir uns auch:

Doch dann ist Schluss, Spiel gedreht, Heimsieg Nummer 4 in dieser Saison – und das ist:

Und wie fällt das Fazit aus:

Am Mittwoch geht es im DFB-Pokal wieder gegen den FSV Mainz 05 – allerdings in Mainz, bevor der VfB in der Bundesliga am kommenden Samstag beim Tabellenzweiten RB Leipzig gastiert. Zwei immens wichtige Auswärtsspiele also.