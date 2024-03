X-Reaktionen zum Sieg der DFB-Elf: „Ich weiß nicht, ob ich Maxistädt oder dieses Tor heiraten möchte!“

1 Maxi Mittelstädt bei seinem Schuss zum 1:1. Foto: Pressefoto Baumann

Nach dem 2:1-Sieg der Nationalmannschaft am Dienstag wurde Maximilian Mittelstädt von Julian Nagelsmann ausdrücklich gelobt. Auch auf X (ehemals Twitter) wurde seine Leistung gefeiert. Wir haben die besten Reaktionen zum Spiel zusammengefasst.











Der 2:1-Sieg der Deutschen Fußballnationalmannschaft gegen die Niederländische Elf zum Abschluss der März-Länderspielpause wird auf X (ehemals Twitter) ausgiebig von Fans gefeiert. Die Reaktionen zeigen aber auch, auf welch fragilen Beinen der Stimmungsaufschwung rund um das DFB-Team noch steht.

So schreibt etwa ein Nutzer nach den frühen Rückstand: „Das ist meine Mannschaft alles beim alten“

Als der Stuttgarter Maxi Mittelstädt dann aber seinen Fehler korrigierte und per Traumtor das 1:1 erzielte, gewann die Euphorie weiter an Fahrt. „Ich weiß nicht, ob ich Maxistädt oder dieses Tor heiraten möchte!“, schreibt etwa dieser Nutzer.

Für seine Leistung erntete Mittelstädt übrigens nicht nur auf X Lob, sondern auch von Bundestrainer Nagelsmann. Im Netz stand neben dem traumhaften Abschluss vor allem die Torhymne Major Tom im Fokus. Dieser Nutzer etwa „singt“ auf X lautstark mit:

Zum Treffer hat dieser Nutzer noch einen ganz besonderen Fakt herausgekramt, denn offenbar überflügelt Mittelstädt mit seinem Treffer zunächst einmal die Stürmerlegende Jürgen Klinsmann. Auch wenn diese Statistik nach nur zwei Länderspielen natürlich noch mit Humor zu nehmen ist:

Danach fällt lange kein weiteres Tor, sodass auch auf X die Diskussionen um das kontrovers diskutierte Auswärtstrikot der Nationalmannschaft neu aufflammen. Dabei dominieren aber – wie allgemein an diesem Abend – die lobenden Stimmen.

Als dann kurz vor Abpfiff Niclas Füllkrug mit der Schulter doch noch das Siegtor erzielte, drehte sich dann alles um einen anderen Stuttgarter, nämlich den Sänger Peter Schilling. Beim zweiten Tor wurde anstatt Major Tom nämlich wieder die eigentliche Torhymne eingespielt, was nicht allen gefiel.

Nach dem Sieg mischte sich noch etwas Verwunderung in die Aufbruchsstimmung. Dieser Nutzer etwa schreibt: „Hätte mir vor 3 Jahren jemand erzählt, Deutschland führt in einem Länderspiel gegen Holland 2:1 durch Tore von Mittelstädt und Füllkrug… Den hätte ich für komplett daneben abgestempelt“.

Dennoch gewann die Deutsche Auswahl schließlich verdient mit 2:1 und ist damit nach dem 2:0 über Frankreich ab Wochenende endgültig wieder sportlich in der Spur.

So geht die Nationalmannschaft mit zwei Siegen und ordentlich Euphorie im Fanumfeld aus dieser Länderspielpause. Am kommenden Wochenende heißt es für Mittelstädt und Co. dann aber erstmal wieder Bundesligaalltag. Der VfB spielt am Sonntag um 17.30 Uhr zuhause gegen Heidenheim.