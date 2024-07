X-Reaktionen zum Ausscheiden der DFB-Elf: „Kopf hoch – das beste Turnier seit 2014. Darauf lässt sich aufbauen“

1 Die deutsche Nationalelf ist nach der Niederlage gegen Spanien aus der EM ausgeschieden. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Aus der Traum vom Europameister-Titel. Die DFB-Elf ist nach einem großen Kampf gegen Spanien mit 1:2 n.V. ausgeschieden. Wir haben die Reaktionen im Netz gesammelt.











Es hat nicht sollen sein: Die deutsche Nationalmannschaft ist nach einem großen Kampf gegen Spanien mit 1:2 nach Verlängerung aus der Fußball-EM im eigenen Land ausgeschieden.

Nachdem Dani Olmo die Spanier in der 51. Minute in Führung geschossen hatte, sorgte Florian Wirtz kurz vor Schluss der Partie mit seinem Ausgleichstreffer für die Verlängerung – und in den 30 Minuten waren die Deutschen das eine oder andere Mal dran, die Führung zu erzielen, doch in der 119. Minute beendete Mikel Merino die Träume der Deutschen.

Auch bei X (ehemals Twitter) fieberten die deutschen Fans mit ihrem Team mit. Hier haben wir eine Auswahl an Reaktionen.

Dass die spanische Mannschaft nicht den schlechtesten Fußball spielt, wissen auch die deutschen Fans:

Und prompt legen die Iberer los wie die Feuerwehr.

Toni Kroos kommt gegen Pedri zu spät, für den Barcelona-Profi ist das Spiel damit schon beendet. Die Fans so:

Spanien macht weiter Druck. Manch einer befürchtet schon:

Not macht erfinderisch:

Besser ist es natürlich, das Spiel im Stadion anzuschauen, die Stimmung passt schonmal:

Kroos-Foul, Rüdiger gelb, Raum gelb, Le Normand gelb – guter Hinweis eines Users:

Was wissen wir nach der ersten Halbzeit?

Nervenaufreibend war das Spiel in Halbzeit 1 schon, aber so schlimm?

Gute Idee, oder?

Nagelsmann wechselt zur Halbzeit aus. Wirtz für Sané und Andrich für Can. Beim Blick auf Andrichs pinke Frisur schwant so manchem:

In der 51. Minute klingelt es im Kasten von Manuel Neuer. Olmo, der für den verletzten Pedri gekommen war, macht’s … und:

Aber man kann auch diesem Treffer aus deutscher Sicht etwas Positives abgewinnen:

Und wer soll’s jetzt richten? Alle VfB-Fans so:

Apropos VfB: Maxi Mittelstädt sieht die gelbe Karte – und auch das hätte Auswirkungen:

Dann kommt der Routinier vom FC Bayern für die Offensive – und viele hoffen:

Die Deutschen machen Druck, doch der Ball will einfach nicht rein. Wir so:

89. Minute 1:1. Florian Wirtz kennt sich halt mit späten Toren aus.

Und wir alle:

Jetzt erstmal Verlängerung. Manche fragen sich schon:

Hitz the Hammer – Co-Kommentator bei der ARD – haut einen raus:

Und wie läuft die Verlängerung so?

Dann kommt die 119. Minute.

Deutschland scheidet nach einem großen Kampf gegen Spanien aus.

Auf dieses Team kann Fußball-Deutschland stolz sein. Das nächste große Turnier ist die Weltmeisterschaft, die 2026 in Kanada, den USA und Mexiko stattfindet.