X-Reaktionen zu VfB vs. Bratislava: „Souveräner Sieg, der aber zwingend viel höher hätte ausfallen müssen“

13 Der VfB konnte in Bratislava einen 3:1-Sieg einfahren. Foto: dpa/Marijan Murat

Ein spannendes Duell in Bratislava endet am Dienstagabend mit einem verdienten Sieg für den VfB Stuttgart. Die Schwaben besiegten die Slowaken mit 3:1. Wir haben die Reaktionen der Fans auf X (ehemals Twitter) zusammengefasst.











Link kopiert

Dass nach einer frühen Führung nicht immer die erhofften drei Punkte herausspringen, ist keine Seltenheit. Auch dann nicht, wenn die eigene Mannschaft spielerisch die bessere Leistung zeigt. Beim VfB Stuttgart war das am Dienstagabend in Bratislava zum Glück nicht der Fall. Das Team von Trainer Sebastian Hoeneß überzeugte im Champions-League-Spiel gegen Slovan Bratislava nicht nur spielerisch, sondern holte auch die ersehnten drei Punkte.

Aber mal ehrlich, ganz so spannend hätte es der VfB nicht machen müssen. Bis zur 85. Minute 2:0 geführt, in der 85. Minute den Anschlusstreffer kassiert und in der 87. Minute dann doch das dritte Tor nachgelegt. So viel Aufregung hält das Schwaben-Herz kaum aus. Dabei fing alles so gut an.

Bereits in der 11. Minute versenkte Jamie Leweling den Ball im gegnerischen Tor. Die Fans jubelten.

„Leweling eröffnet den Torreigen für Stuttgart“ – damit lag dieser Fan gar nicht so falsch.

Denn zum Ende der ersten Halbzeit stand es 2:0 für den VfB - und wieder hieß der Torschütze Jamie Leweling.

Lob gab es aber auch für das Zuspiel von Teamkollege Anthony Rouault. Wobei das Tor kurz auf der Kippe stand - der Schiedsrichter musste erst auf Abseits prüfen.

Die lange Überprüfung des zweiten Tores auf Abseits sorgte bei VfB-Fans für Unverständnis.

Die gelbe Karte für Anthony Rouault wäre auch nicht nötig gewesen.

So mancher Fan war mit dem 2:0 zur Halbzeit nicht ganz zufrieden: „Ein komisches Gefühl. Irgendwo zwischen „Ja, doch, sehr stark“ und „Nur 2 Tore, hoffentlich rächt sich das nicht“.

Und dabei blieb es nicht. Auch andere VfB-Fans ärgerten sich über die Leistung ihres Teams.

Das 3:0 - und damit die Sicherheit - wollte trotz mehrerer Chancen zunächst einfach nicht fallen.

Andere hatten zwar keinen Grund zur Klage, hofften aber sehnsüchtig auf das dritte Tor.

„Einsatz gefällt mir bis jetzt sehr gut. Sollten das Spiel aber bitte zeitnah klar machen bitte“, meinte dieser Fan.

In der Schlussphase machten es die Slowaken noch einmal spannend, als Idjessi Metsoko den Anschlusstreffer erzielte. Doch am Ende behielt der VfB die Oberhand. „Souveräner Sieg, der aber zwingend viel höher hätte ausfallen müssen“

Lange Zeit bleibt den Rot-Weißen nicht, um sich auf ihrem Sieg auszuruhen. Bereits am Samstag ist erneut eine Top-Leistung gefragt, wenn es zum Auswärtsspiel gegen den Tabellensechsten 1. FSV Mainz 05 geht. Anpfiff ist um 15.30 Uhr.