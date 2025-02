X-Reaktionen zu VfB Stuttgart gegen Gladbach: „Wir fahren die Firma grad dick an Wand“

11 Hängende Köpfe bei den VfB-Profis. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Das war zu wenig: Der VfB muss gegen Borussia Mönchengladbach die nächste Niederlage einstecken. Kurzes Formtief oder richtig der Wurm drin? Fans fordern in sozialen Netzwerken eine Trendwende.











Link kopiert

Nach dem Champions-League-Aus am Mittwoch ist beim VfB Stuttgart wieder Bundesligaalltag angesagt. Am Samstag empfingen die Schwaben Borussia Mönchengladbach in der MHP Arena. Dabei präsentierte sich der VfB phasenweise etwas fahrig, die englische Woche war offensichtlich noch in den Knochen. Am Ende mussten sich die Stuttgarter den Fohlen mit 1:2 geschlagen geben, auch wenn der VfB in der letzten Minute noch am Ausgleich schnupperte.

Auch den Fans in sozialen Netzwerken fiel auf, dass der VfB am 20. Bundesligaspieltag nicht ganz auf der Höhe war. Wir haben Reaktionen auf X gesammelt.

So war Choreo-technisch hervorzuheben, dass die Fans auch nach dem Ende der Champions League versöhnlich mit den Profis umgingen – und ihnen Mut machten, in der Liga anzugreifen:

Mit dem fortschreiten der Partie schwante allerdings einigen Fans schon, dass es ein böse Ende nehmen könnte:

Noch deutlicher wurde dieser Fan:

Auch wenn das Spiel bis zum Schluss offen zu sein schien, konnten die Stuttgarter froh sein, nicht noch deutlicher in Rückstand zu geraten. Grund war ein nicht gegebener Elfmeter für die Gladbacher – der sogar bei VfB-Fans ein Stirnrunzeln bescherte:

Nach dem Abpfiff standen aber größere Fragen im Raum – wie kann der Leistungsdelle der Schwaben entgegengewirkt werden?

Bei manchen macht sich die Sorge breit, dass der Abwärtstrend anhalten könnte:

An Vorschlägen, welche Verbesserungsmaßnahmen man treffen könnte, mangelt es im Netz nicht:

Andere hoffen, dass mit abfallender Belastung durch die vielen Spiele in unterschiedlichen Wettbewerben die Stärke ganz von allein zurückkommt:

Ob dies zutrifft, wird bereits der Dienstagabend kommende Woche zeigen. Da ist der VfB im Viertelfinale des Pokals gegen den FC Augsburg gefordert. Gespielt wird wieder in Stuttgart, Anpfiff ist um 20.45 Uhr.