X-Reaktionen zu VfB gegen Sparta Prag: „Wir wollten Champions League und das ist die Champions League“

Was für ein Abend im Stuttgarter Neckarstadion! Das erste Champions-League-Spiel vor heimischer Kulisse seit 14 Jahren war nicht nur für die Spieler des VfB Stuttgart etwas Besonderes. Auch bei den Fans im Stadion herrschte eine unglaubliche Stimmung. Die Schwaben gaben alles und zeigten vor allem gegen Ende der zweiten Halbzeit, dass sie hier unbedingt die drei Punkte holen wollten. Am Ende reichte es aber nur zu einem 1:1, was auch an den wenigen herausgespielten Torchancen lag. Ein etwas enttäuschendes Ergebnis. Bei den Fans in den sozialen Netzwerken überwog jedoch die Euphorie über die Rückkehr auf die europäische Bühne.

„Ich bin bereit für ein wahnsinns Abend“ schrieb dieser VfB-Fan auf X (ehemals Twitter) und behielt zunächst Recht. Bereits in der siebten Minute fiel das erste Tor im Neckarstadion durch Enzo Millot.

Mit seinem frühen Tor sorgte Millot für Euphorie:

Auch dieser Fan konnte es kaum fassen, wieder ein Champions-League-Spiel im eigenen Stadion zu sehen:

Dass es wegen der Wasenzeit auch einige Trachtenhosen ins Stadion geschafft hatten, störte diesen Fan wohl mehr als der Ausgleichstreffer von Sparta Prag in der 32. Minute.

Ganz anders dieser Fan, der sich über die Leistung des VfB beklagt:

Auch dieser Fan war angefressen:

In der zweiten Halbzeit hätte VfB durchaus mehr holen können, findet dieser Fan:

Dennoch überwog insgesamt die positive Stimmung:

Trotz des Unentschiedens blicken diese Fans optimistisch auf die kommenden Spiele des VfB Stuttgart in der Champions League:

Und dieser Fan weist zu Recht darauf hin, dass die Situation vor zwei Jahren noch eine ganz andere war:

Immerhin sind einige Fans noch immer begeistert, dass der VfB endlich wieder international spielt:

So manchem Fan kam auch ein Dankeschön über die Lippen:

„Die Gegner sind zu Recht da“, sagt der Fan richtig:

Am kommenden Sonntag findet das nächste Bundesligaspiel des VfB in der MHP-Arena statt. Dann geht es gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Anpfiff ist um 19.30 Uhr. Das nächste Champions-League-Spiel bestreitet der VfB am 22. Oktober. Dann heißt der Gegner Juventus Turin.