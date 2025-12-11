X-Reaktionen VfB vs. Maccabi: „Über Nübel muss gesprochen werden“

14 Der VfB gewann mit 4:1 – Torhüter Alexander Nübel zeigte aber keine glückliche Figur. Foto: IMAGO/Michael Weber

Der VfB Stuttgart schlägt Maccabi Tel Aviv mit 4:1 und hat Grund zur Freude. Trotzdem arbeiten sich viele Fans im Netz am VfB-Torhüter ab.











Link kopiert

Der VfB Stuttgart hat am Donnerstagabend in der Europa League einen wichtigen Schritt in Richtung Play-offs gemacht. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß gewann ihr Heimspiel gegen Maccabi Tel Aviv mit 4:1. Das Ergebnis sorgte nicht nur in der MHP-Arena für große Freude – auch die VfB-Fans im Netz jubelten.

Vor dem Anpfiff waren vor allem die deutlich verschärften Sicherheitsvorkehrungen rund um die Europa-League-Partie ein Thema auf der Plattform X (ehemals Twitter). Durch die angekündigten schärferen Einlasskontrollen kam es zu langen Schlangen vor dem Stadion. Den ein oder anderen Fan ärgerte das.

Viele der Kioske in der MHP Arena blieben zu. Der Grund laut dem VfB: die besonderen Rahmenbedingungen der Partie.

Angesichts des riesigen Polizeiaufgebots kam es diesem Fan fast so vor, als würde der US-Präsident anreisen.

Trotz der schärferen Einlasskontrollen schafften es fast alle Fans pünktlich ins Stadion. Und da lief es direkt gut für den VfB: Lorenz Assignon erzielte in der 24. Minute das 1:0. Auch die nächsten Treffer ließen nicht lange auf sich warten: In der 37. Minute erhöhte Tiago Tomás auf 2:0, ehe Maximilian Mittelstädt kurz nach der Pause per Elfmeter zum 3:0 traf (50.). Trotz der klaren Führung blieb jedoch bei einigen Fans die Sorge, dass der VfB das Spiel aus der Hand geben könnte. Auf X klang das dann so:

Für neuen Unmut sorgte kurz vor der Pause eine Szene in der 44. Minute: Ein möglicher Elfmeter für den VfB wurde nicht gegeben. Der Schiedsrichter hatte die Aktion offenbar gar nicht als Foul bewertet, und auch die anschließende VAR-Überprüfung brachte keinen Strafstoß für Stuttgart. Das stieß vielen Fans sauer auf:

Die Befürchtungen einiger VfB-Fans bestätigte sich zumindest teilweise. In der 52. Minute erzielte Roy Revivo nach einem Fehler von Alex Nübel das 3:1 für Maccabi Tel Aviv. Danach wurde der VfB etwas nachlässig. In der 57. und 59. Minute kam Maccabi zu weiteren guten Chancen und in der 72. Minute hatten die Gäste sogar beinahe die Möglichkeit, den Anschlusstreffer zum 2:3 zu erzielen.

Besonders der Patzer von Keeper Alex Nübel sorgte für Frust:

Am Ende bewahrheitete sich die Sorge des Fans jedoch nicht. Stattdessen setzte der VfB Stuttgart in der Schlussphase noch ein deutliches Zeichen: Josha Vagnoman traf per Kopf zum 4:1 und besiegelte damit den klaren Sieg der Stuttgarter.

Für den VfB Stuttgart geht es am Sonntag in der Bundesliga weiter: Dann treffen die Schwaben auswärts auf Werder Bremen. Anpfiff ist um 19.30 Uhr. Nach dem klaren Erfolg in der Europa League dürfte das Selbstvertrauen nach der Niederlage gegen den FC Bayern wieder gestiegen sein.