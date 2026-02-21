„Wusch“-Geräusche: Weiter Ärger auf dem Schurwald – Windräder immer noch zu laut

Weiter Ärger auf dem Schurwald – Windräder immer noch zu laut

1 Die Windkraftanlagen in der Nähe von Lichtenwald liegen bereits im Kreis Göppingen. Foto: Archiv/Roberto Bulgrin

Trotz des Austauschs der Getriebe an den beiden Windkraftanlagen auf dem Schurwald nahe Lichtenwald gibt es weiterhin Beschwerden. Nun muss erneut gemessen werden.











Link kopiert

Der Ärger mit den beiden neuen Windkraftanlagen auf dem Schurwald reißt nicht ab. Weiterhin gibt es Beschwerden beim Landratsamt Göppingen, das den Bau der beiden Anlagen nahe der Gemeinde Lichtenwald genehmigt hat. Demnach stören die Geräusche der neuen Windräder immer noch Anwohner im Alltag und im Schlaf. Nun sind neue Messungen nötig, die die Fachleute vor Herausforderungen stellen.