„Wusch“-Geräusche: Weiter Ärger auf dem Schurwald – Windräder immer noch zu laut
1
Die Windkraftanlagen in der Nähe von Lichtenwald liegen bereits im Kreis Göppingen. Foto: Archiv/Roberto Bulgrin

Trotz des Austauschs der Getriebe an den beiden Windkraftanlagen auf dem Schurwald nahe Lichtenwald gibt es weiterhin Beschwerden. Nun muss erneut gemessen werden.

Der Ärger mit den beiden neuen Windkraftanlagen auf dem Schurwald reißt nicht ab. Weiterhin gibt es Beschwerden beim Landratsamt Göppingen, das den Bau der beiden Anlagen nahe der Gemeinde Lichtenwald genehmigt hat. Demnach stören die Geräusche der neuen Windräder immer noch Anwohner im Alltag und im Schlaf. Nun sind neue Messungen nötig, die die Fachleute vor Herausforderungen stellen.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.