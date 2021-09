1 Frank Roth, einer der beiden Rehm-Geschäftsführer, schwärmt von der hauseigenen Maultasche. Foto: Marion Brucker

Der Aichwalder Wursthersteller Rehm hatte vor zwei Jahren Insolvenz angemeldet. Doch inzwischen gelingt es, dank einer gestrafften Produktpalette und einer neuen Strukturierung wieder schwarze Zahlen zu schreiben.

Aichwald - Rehm – Es geht um die Wurst“ steht am Eingang des Firmengebäudes des gleichnamigen Wurstherstellers in Aichwald-Aichschieß. Doch darum geht es nicht mehr allein – das ist den beiden Geschäftsführern des familiengeführten Betriebs, Frank Roth und seinem Onkel Wolfgang Rehm, klar. Die Ernährungsgewohnheiten haben sich geändert. So ist der Wurstkonsum seit Jahren leicht rückläufig, sagt Roth. Deshalb werden sie auf der Anuga, der größten Messe der deutschen Lebensmittel- und Getränkebranche in Köln, Anfang Oktober zwei neue Produkte aus dem Hause Rehm vorstellen, darunter ein veganes.