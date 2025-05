Wundine on Wheels: Schwimmen lernen im Container: Rollendes Mini-Bad in Esslingen zu Gast

1 Der mobile Schwimmcontainer vor der Katharinenschule wurde mit Gästen offiziell eingeweiht. Foto: Roberto Bulgrin

Ein mobiles Lehrschwimmbecken in einem umgebauten Container soll helfen, Kinder zu Schwimmern zu machen. Derzeit ist Wundine on Wheels in Esslingen zu Gast.











Link kopiert

Nicht zuletzt die Corona-Pandemie hat dazu geführt, dass viele Kinder nicht oder nicht sicher schwimmen gelernt haben, weil Schwimmbäder lange schließen mussten. Diese Bugwelle ist bis heute nicht vollständig aufgeholt, warnen Experten. Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) forderte deshalb unlängst, dass jede Grundschule ein Bad in erreichbarer Nähe haben müsse. Die Katharinenschule in Esslingen hat seit den Osterferien ein mobiles Schwimmbecken mitten auf dem Schulhof – wenn auch nur vorübergehend. Noch bis Mitte Juli macht hier die „Wundine on Wheels“ Station, ein voll ausgestatteter Schwimmcontainer, der in einen gebrauchten Anhänger eingebaut wurde.