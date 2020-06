1 Bei Gemeindeterminen sind Gudrun und Johannes Veller selten im Doppelpack aufgetreten. Foto: red

Gemeinsam auf der Pfarrstelle? Bis Gudrun und Johannes Veller vor 36 Jahren in Marbach am Neckar gemeinsam antraten, war das in der württembergischen Landeskirche undenkbar. Was sie seitdem erlebt haben.

Neckarsulm - Er schreibt seine Predigten am liebsten am Sonntagmorgen. „Ich habe die Nerven dafür, und außerdem brauche ich dann nur eine Dreiviertelstunde statt drei Stunden.“ Für sie wäre das nichts. „Ich habe am Sonntagmorgen anderes zu tun.“ Dafür liebt Gudrun Veller erweiterte Segenswünsche. Vor allem die irischen Sprüche haben es ihr angetan. Das wiederum ist nichts für ihren Mann. „Wenn alles neben, hinter und über dir gesegnet wird, ist das nicht so mein Ding“, räumt Johannes Veller (65) ein. Ja, sie seien schon sehr unterschiedlich, stellt Gudrun Veller (66) fest. Trotzdem – oder gerade deshalb – hat es bei ihnen all die Jahre gut geklappt. Jetzt ist das Pfarrerehepaar in den Ruhestand verabschiedet worden.