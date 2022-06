1 Am 18. August stellt Christian Escher, der aktuelle Württemberger Rosé-Weinmeister, in einer virtuellen Siegesfeier sechs seiner Topweine vor. Foto: Gottfried Stoppe/l

Christian Escher aus Schwaikheim macht den besten Rosé in Württemberg. Das sagt die Mehrheit derer, die über die sechs Finalweine bei der Rosé-Meisterschaft unserer Zeitung abgestimmt haben.















Nein, sagt Christian Escher, mit dem Sieg bei der Württembergischen Meisterschaft in der Kategorie Rosé habe er nicht gerechnet. Da sei ihm die Konkurrenz für seine „Erste Begegnung“ im Finale doch zu stark erschienen. Das Publikum, die Leserinnen und Leser von Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten also, die wie schon bei den ersten Württembergischen Meisterschaften in den Kategorien Rot und Weiß im Finale die Entscheidung über den Meisterwein getroffen haben, sind anderer Meinung gewesen. Sie haben mit dem 2021er Rosé namens „Erste Begegnung“ des Schwaikheimer Weinguts Escher einen der beiden preisgünstigsten Finalisten aufs Podest gehoben. Die Flasche ist für 6,50 Euro zu haben. Und gegen die Entscheidung der Leserjury hat der in jüngerer Vergangenheit mit diversen Preisen dekorierte Schwaikheimer Jungwinzer selbstverständlich nichts einzuwenden: „Das bestätigt natürlich, dass man offenbar doch einiges richtig gemacht hat.“

Im Finale haben die Leser das Sagen

Stark war es in der Tat, das Teilnehmerfeld beim live gestreamten Finale Mitte Mai, nach dem dann diejenigen Leser unserer Zeitungen das Sagen hatten, die sich per Finalweinorder ihre Stimmrechte für die finale Kür des Rosé-Meisters gesichert hatten. Die sechs Finalisten waren zuvor von den vier Lesestoff-Weinkolumnisten Kathrin Haasis, Michael Weier, Holger Gayer und Harald Beck – unterstützt von einem der renommiertesten Oenologen des Landes, Dieter Blankenhorn von der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt Weinsberg, in einer Blindprobe unter den gut 50 für den Wettbewerb eingereichten Rosés ausgewählt worden.

Der schärfste Konkurrent des Siegerweins aus dem Remstal ist letztlich die Rosé-Cuvée I love Monrepos 2021 des Weinguts Herzog von Württemberg gewesen, die im Verlauf der Abstimmung sogar noch zeitweise in Führung gelegen hatte. Mit im Finale der besten Rosés aus Württemberg im Jahre 2022 waren außerdem das Weingut Wachtstetter (Pfaffenhofen) mit einem Muskat-Trollinger Rosé trocken 2021 (7,90 Euro), die Weingärtner Marbach mit der 2020er Rosa Monde Cuvée Rosé (6,50 Euro), das Weingut Anita Landesvatter (Brackenheim) mit dem Rosé Diefenbacher König Rosé trocken 2020 (8 Euro) und der Schillerwein trocken, kreiert von der Vereinigung „Triebwerk“, den Jungwinzern der Genossenschaftskellerei Heilbronn (9,90 Euro).

Bei Eschers gibt es demnächst auch einen Cabernet Franc Rosé

„Beim Rosé hat sich hierzulande viel getan in den vergangenen Jahren“, sagt beim Gespräch im Hof des Weinguts Escher der frisch gekürte württembergische Rosé-Meister Christian Escher, zu dem die Seniorchefin Lisa Escher ganz selbstverständlich die komplette kulinarische Besen-Breitseite beisteuert. „Ich probiere auch gerne mal etwas Neues aus“, sagt derweil Jungwinzer Christian. Drei unterschiedliche Rosés hat er bereits im Sortiment. Demnächst wird zusätzlich ein Cabernet Franc Rosé abgefüllt.

Christian Escher stammt aus einer Familie, die in drei Generationen seit den frühen 1960er Jahren quasi in prototypischer Art einen einstigen klassischen Mischbetrieb mit Landwirtschaft, Vieh und etwas Weinbau in ein modernes Qualitätsweingut umgemodelt hat. Die Großeltern Meta und Otto, in deren Wohnhaus einst auch die erste Besenwirtschaft der Familie öffnete, haben den Grundstein gelegt – mit 900 Rebstöcken im Nachbarort Korb. Wenn das Fass schließlich leer gewesen ist, dann endete einfach die Besenzeit. Vater Ottfried – heute nach eigenen Angaben „vor allem im Außendienst“ aktiv – hat dann die Weichen in Richtung Weingut gestellt und für Sohn Christian die Bahn in Richtung Spitzenweingut geebnet.

Beide Söhne sind – bei eigenen professionellen Schwerpunkten auch anderswo – im Weingut der Familie mit dabei. Markus Escher etwa brennt ziemlich erfolgreich Gin wie den Ginstr.

Das Ganze in Schwaikheim, also ganz am Rand des Remstals, wo seit den Zeiten der Reblaus keinerlei Weinberge mehr auf eigener Markung zu finden sind. Entsprechend vielseitig seien eben auch die Art und Eigenheiten der 14 Hektar Rebflächen, die er heute zwischen Winnenden, Steinreinach und Stetten bewirtschaftet, sagt der frischgebackene Rosé-Meister. Aber genau diese Vielfalt ist es, die letztlich auch zum Titel geführt hat.

„Edition Rosé“ – So können Sie an der virtuellen Meisterfeier samt Weinprobe mit sechs meisterlichen Escher-Kreationen teilnehmen:

Siegerprobe

Am 18. August startet um 19 Uhr die Erstausstrahlung der Siegerweinprobe zur Württemberger Rosé-Meisterschaft mit dem siegreichen Schwaikheimer Weingut Escher. Die von Weinkolumnist Holger Gayer moderierte virtuelle Siegerprobe mit sechs Weinen von Christian Escher wird für alle gestreamt. Die sechs Escher-Weine sind – inklusive des Rosé-Meisters – als Meisterweinpaket „Edition Rosé“ ab sofort buchbar. Diese Weine werden vor der Probe nach Hause geliefert:

Wein 1

Blanc de Noir 2021 – ein weiß gekelterter Wein aus roten Trauben, der auf leichte Art Trinkfreude ins Glas zaubert.

Wein 2

Sauvignon blanc 2021 – die selektive Lese und die mineralreichen Keuperböden sorgen für vielschichtigen Wein.

Wein 3

Weißburgunder 2021: Auf Keuperböden gewachsen, von Hand selektioniert und nach der Lese im Edelstahl auf der Feinhefe gereift, präsentiert er sich elegant und ausgewogen.

Wein 4

Der von unseren Lesern gekürte Sieger der ersten Württemberger Rosé-Meisterschaft: 2021 Erste Begegnung Roséweincuvée. „Aufmachen und Spaß haben“ – ein fruchtiger, leichter Rosé aus unseren regionalen Heimatrebsorten.

Wein 5

Lemberger 2020: Die Reben wurzeln auf kraftvollen Keuperböden am Berg. Durch Handlese und Maischegärung entsteht ein Rotwein mit spannender Würze und beerigen Fruchtnoten.

Wein 6

Rotweincuvée Meisterwerk 2019: Das Meisterwerk besteht aus Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot und Lemberger. In den besten Lagen in Korb und Neustadt wurzeln die Reben auf kraftvollen, mineralreichen Böden.

Teilnahme

Das Weinpaket „Edition Rosé“ Weinpaket samt Teilnahme bei der virtuellen Weinprobe am 18. August können Weinfreunde ab sofort für 69,90 Euro im Internet ordern unter:

www.//swm-network.de/weinproben