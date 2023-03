1 Dieses Kaugummi wird in Deutschland nicht mehr produziert. Foto: imago stock&people/imago stock&people

Es gibt wohl wenige Menschen, die dieses Kaugummi nicht kennen. Doch nun hat Mars die Produktion von Wrigley's Spearmint in Deutschland eingestellt.















Freunde des Kaugummis müssen in Deutschland bald auf eine Kultsorte verzichten. So berichtet die „Rheinische Post“, dass der US-amerikanische Nahrungsmittelkonzern Mars die Produktion von „Wrigley’s Spearmint“ bereits im vergangenen Jahr in Deutschland eingestellt hat. In der Bundesrepublik werden daher momentan nur noch Restbestände verkauft – danach ist Schluss.

Mars begründete die Entscheidung gegenüber der Zeitung mit einer „rückläufigen Entwicklung“. Folglich werde das „komplette Streifen- und Ministreifen-Kaugummisortiment“ aus dem Sortiment genommen.

Nutzer auf Reddit machte darauf aufmerksam

Das Angebot umfasse seit diesem Jahr nur noch Kaugummidragees. „Etwas Adäquates zu den Kaugummistreifen können wir Ihnen alternativ leider nicht mehr anbieten“, so das Unternehmen gegenüber der „Rheinischen Post“. Die Entscheidung, „Wrigley’s Spearmint“einzustampfen, sei in der Marketingabteilung gefallen. Man habe auf Verkaufszahlen und „Trends in der Branche“ reagiert, heißt es dort weiter.

Das Ende der Kaugummi-Ära fiel zunächst einem Nutzer der Online-Plattform Reddit auf. Er habe verzweifelt nach „Wrigley’s Spearmint“ gesucht – ohne Erfolg. Sein Beitrag wurde daraufhin hundertfach kommentiert.