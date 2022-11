1 In Las Vegas macht Marion Roeschke ihr sportliches Glück perfekt: Sie wird Misses Natural Olympia. Foto: privat

Die Zahnärztin und Kraftsportlerin Marion Roeschke sichert sich in den USA zwei erste Plätze. Zuvor hat sie aber einige Hürden zu bewältigen.















Noch immer leide sie ein wenig am Jetlag, sagt Marion Roeschke. Doch der Aufwand hat sich gelohnt, daran besteht kein Zweifel. Erst vor wenigen Tagen kam die 64-jährige Zahnärztin aus Reichenbach aus den USA zurück. Im Gepäck: gleich zwei Trophäen, die nur ganz wenige Menschen auf der Welt überreicht bekommen haben. Die Hobby-Bodybuilderin hat zuerst in ihrer Altersklasse den INBA-World-Cup in Los Angeles gewonnen und sich dadurch für den Natural Olympia-Wettbewerb in Las Vegas qualifiziert. Auch bei diesem Event belegte sie in ihrer Wertung Platz eins und darf sich seitdem „Misses Natural Olympia“ nennen.