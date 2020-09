19 Freiwillige haben am Samstag den Maille-Park sauber gemacht. Foto: Rainer Hauenschild

Am Samstag fand der World Cleanup Day statt. Auch in Esslingen haben Freiwillige Müll aufgesammelt und auf das Thema Verschmutzung aufmerksam gemacht.

Esslingen - Am Samstag haben beim World Cleanup Day in Esslingen freiwillige Helfer und Helferinnen im Maille-Park Müll aufgesammelt. Die Aktion hat nicht nur in Esslingen stattgefunden, in über 160 Ländern weltweit haben Freiwillige ihre Städte sauber gemacht.

Die Veranstalter wollen mit der Aktion Menschen für das Thema Müllverschmutzung sensibilisieren. Hier finden Sie die Bilder zu der Aktion.