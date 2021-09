16 Sven Teufel, der Veranstalter des World Cleanup Days in Esslingen, packt auch mit an. Foto: Rainer Hauenschild

Zahlreiche Teilnehmer haben am Samstag beim World Cleanup Day in Esslingen die Stadt vom Müll befreit. In unserer Bildergalerie gibt es die Fotos der Aktion.

Esslingen - Am vergangenen Samstag fand weltweit die vierte Auflage des World Cleanup Days, des Weltaufräumtags, statt. Der World Cleanup Day ist die größte Bottom-Up-Bürgerbewegung der Welt zur Beseitigung von Umweltverschmutzung und Plastikmüll. Der erste World Cleanup Day fand am 18. September 2018 statt. Seitdem beteiligten sich 2019 und 2020 etwa 20 Millionen Menschen in 180 Ländern an dem öffentlichen Großreinemachen.

Das Ziel des Tages: Straßen, Parks, Wälder, Flüsse, Flussufer und die Meere von achtlos weggeworfenem Abfall und Plastikmüll zu befreien. Am Samstag fand in diesem Rahmen auch in Esslingen wieder eine gemeinsame Putzaktion statt, die vom Projekt „Zusammen Zukunft leben“ organisiert wurde. In unserer Bildergalerie oben im Artikel sehen Sie, wie der World Cleanup Day in Esslingen gelaufen ist.