Workshops in Plochingen: Coaching der besonderen Art – „Bei BDSM geht es nicht um Brutalität“

Petra Xayaphoum 17.02.2026 - 18:00 Uhr , aktualisiert am 18.02.2026 - 12:22 Uhr

Coaching der besonderen Art – „Bei BDSM geht es nicht um Brutalität“

1 Stumpfes Draufhauen hat nichts mit BDSM zu tun: In der BDSM-Manufaktur lehrt die Pädagogin und Femdom Madame Lisa die Kunst der Führung und Unterwerfung. Foto: Markus Braendli

Zwischen Hundertwasser-Bau und Idylle leitet eine Pädagogin ein besonderes Bildungszentrum: In der BDSM-Manufaktur unterrichtet Madame Lisa Technik, Ethik und wahre Dominanz.











Plochingen ist eigentlich die Stadt, die man besucht, um dem Hundertwasser-Wohnhaus einen Besuch abzustatten und über den historischen Marktplatz zu schlendern. Aber am Rande des Stadtzentrums, in einem Keller, den man über eine Außentreppe durch einen schmiedeeisernen Torbogen erreicht, wartet ein Ort, der so gar nicht in die Stuttgarter Speckgürtel-Idylle passen will: die BDSM-Manufaktur von Madame Lisa. Ganz ohne Andreaskreuz und Leder-Klischees à la „50 Shades of Grey“.