Workshops in Plochingen: Coaching der besonderen Art – „Bei BDSM geht es nicht um Brutalität“
1
Stumpfes Draufhauen hat nichts mit BDSM zu tun: In der BDSM-Manufaktur lehrt die Pädagogin und Femdom Madame Lisa die Kunst der Führung und Unterwerfung. Foto: Markus Braendli

Zwischen Hundertwasser-Bau und Idylle leitet eine Pädagogin ein besonderes Bildungszentrum: In der BDSM-Manufaktur unterrichtet Madame Lisa Technik, Ethik und wahre Dominanz.

Plochingen ist eigentlich die Stadt, die man besucht, um dem Hundertwasser-Wohnhaus einen Besuch abzustatten und über den historischen Marktplatz zu schlendern. Aber am Rande des Stadtzentrums, in einem Keller, den man über eine Außentreppe durch einen schmiedeeisernen Torbogen erreicht, wartet ein Ort, der so gar nicht in die Stuttgarter Speckgürtel-Idylle passen will: die BDSM-Manufaktur von Madame Lisa. Ganz ohne Andreaskreuz und Leder-Klischees à la „50 Shades of Grey“.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.