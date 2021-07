1 CBD-Produkte gibt es in unterschiedlichen Qualitäten! Foto: Pexels/Nataliya Vaitkevich

Hochwertiges Vollspektrum CBD Öl hat eine ganzheitliche Wirkung auf den Organismus. Welchen Preis hat höchste Qualität? Jetzt lesen.

Aufgrund der Vielzahl an Anbietern ist der Markt von CBD-Produkten ein undurchsichtiger geworden. CBD (Cannabidiol) wird der Wirkstoff der Hanfpflanze (Cannabis) genannt, welcher im Gegensatz zu THC (Tetrahydrocannabinol) keinerlei berauschende Effekte vorweist. Vielmehr werden der Substanz entzündungshemmende, schmerzlindernde, krampflösende und entspannende Wirkungen attestiert.

Dadurch kann CBD eine Reihe von Beschwerden lindern und viele Medikamente ersetzen, die teilweise schwere Nebenwirkungen für Leber, Herz und Nieren mit sich bringen. Da ist es nicht verwunderlich, dass die Nachfrage steil nach oben strebt und die Hersteller und Anbieter wie Pilze aus dem Boden schießen. Für den Verbraucher bringt dies eine gewisse Unübersichtlichkeit mit sich, die es zu durchdringen gilt.

Was ist beim Kauf von CBD Öl zu beachten?

Der Nutzen von Hanf wurde erst vor ein paar Jahren wiederentdeckt. Zwar wussten schon unsere Urahnen über die vielfältigen positiven Aspekte für das menschliche Wohlbefinden. Durch das weltweite Cannabisverbot wurde dieses Wissen allerdings verschüttet. Erst im Zuge der modernen Legalisierungsbestrebungen vor allem in Nordamerika und mit der Entdeckung von CBD geriet Hanf wieder in den Fokus. Deshalb sind Qualitätsstandards, an denen sich der Verbraucher orientieren kann, noch nicht zur Gänze entwickelt und es müssen andere Kriterien zur Beurteilung der Qualität und der Wirkung von CBD Öl herangezogen werden.

Hersteller

Beim Kauf eines qualitativ hochstehenden CBD Öls lohnt es sich, den jeweiligen Hersteller etwas genauer zu durchleuchten. Wenn im Internet viele negative Erfahrungsberichte kursieren und schlechte Bewertungen die Oberhand gewinnen, ist an dessen Reputation zu zweifeln und vom Kauf des Produktes abzuraten.

Ein schlechter Kundensupport, der sich mit seinen Antworten Zeit lässt, macht die Produkte dieses Anbieters ebenso fragwürdig wie ein Fehlen von Transparenz. Der Hersteller sollte Offenheit über die Inhaltsstoffe und Produktionsprozesse walten lassen und auf Anfrage Analysezertifikate zusenden.

Inhaltsstoffe und Qualität

Ein gutes CBD Öl kommt mit einer überschaubaren Palette von Inhaltsstoffen aus. In der Regel sollten neben dem CBD nur die Substanzen des Trägeröls enthalten sein. Erlaubt sind noch einige wenige Aromastoffe sowie weitere gesundheitsfördernde Pflanzenwirkstoffe wie Curcumin oder Piperin.

Das Produkt sollte aus biologischem Anbau stammen, damit der Verzehr von Herbiziden und Pestiziden vermieden werden kann. Ein gutes CBD Öl enthält zudem weitere Cannabinoide (Wirkstoffe der Hanfpflanze), sowie Terpene (natürliche Aromastoffe) und Flavonoide (natürliche Pflanzenfarbstoffe), welche die Wirkung des Erzeugnisses abrunden. In Deutschland muss aus rechtlichen Gründen der THC-Gehalt auf 0,2 % begrenzt sein. Alle diese Informationen sind im Analysezertifikat aufgelistet.

Geschmack

Typischerweise besitzen CBD Öle einen milden bis intensiven Hanfgeschmack. Allerdings kann auch ein geschmacksneutrales Produkt gute Wirkungen zeigen. In diesem Falle ist es mehrmals gefiltert. Schlechte Produkte mit wenig Geschmack können verdünnt sein.

Preis

Noch sind CBD Öle relativ teuer. Sie unterscheiden sich zudem von Hersteller zu Hersteller. Die marktüblichen Preise bewegen sich bei einem 5 %igen CBD Öl zwischen 25 und 60 €. Schon für das 10%ige CBD Öl muss zwischen 40 und 90 € gezahlt werden. Der Preis bei einem Öl mit einer Konzentration von 20 % beläuft sich auf 70 bis 130 €.

Woran erkennt man ein gutes CBD Öl?

Neben den genannten Kriterien kann sich an den Bedingungen des Anbaus und der Herstellungsmethode orientiert werden.

Der Anbau

Wie schon angeführt kommen die besten Qualitäten durch biologischen Anbau zustande. Die Pflanzen sind sehr genügsam und benötigen wenig Pestizide. Der verwendete Samen sollte aus der Liste des zertifizierten Saatguts der EU stammen. Nur dann ist davon auszugehen, dass die Pflanzen von professionellen Landwirtschaftsbetrieben gezüchtet werden und der THC-Gehalt sich im gesetzeskonformen Rahmen hält.

Der Herstellungsprozess

CBD lässt sich mittels mehrerer Methoden extrahieren. Die meisten davon sind wenig effizient und eignen sich nur für den Hausgebrauch. Heutzutage wird hochqualitatives CBD Öl mittels Kohlenstoffdioxid über die sogenannte CO 2 -Extraktion gewonnen.

Dabei wird CO 2 in einen Aggregatzustand gebracht, welcher sich als Zwischenstadium von gasförmig und flüssig beschreiben lässt. Als Gas dringt CO 2 in einer hermetisch abgeriegelten Druckkammer in die getrockneten Blüten ein und als Flüssigkeit entzieht es dem Pflanzenmaterial schonend das CBD. Danach verflüchtigt sich das CO 2 rückstandslos und zurückbleibt ein reines Vollspektrum CBD Öl.