„Women’s Day“ in Aichtal: Initiative will Frauen mit Frauen vernetzen – von Modeschau bis Spenden

8 Austausch und Ausprobieren: Beim ersten „Women’s Day“ war viel geboten. Foto: Kerstin Dannath

Beim „Women’s Day“ in Aichtal ist viel geboten – mit dem Ziel Frauen zu stärken, ihre geschäftlichen Aktivitäten sichtbar zu machen und ein Netzwerk zu bilden.











Link kopiert

Inspiration, Begegnung, Workshops und Frauen aus der Region zusammenbringen: Unter diesem Motto fand in den „Stilwelten“ in Aichtal am Internationalen Frauentag erstmals ein „Women’s Day“ statt. Veranstalter war das Frauennetzwerk, eine regionale Initiative selbstständiger Unternehmerinnen. Die Einnahmen kommen dem gemeinnützigen Verein Rückenwind aus Esslingen zugute.

19 Ausstellerinnen aus der gesamten Region haben die Möglichkeit genutzt, um sich und ihre Angebote zu präsentieren. Die Bandbreite reichte dabei von Yoga und professionellem Fitnesscoaching über Kosmetik und Mode bis hin zu kreativem Schaffen und Gestalten.

Kochkurs, Modeschau und Co. in Aichtal

Wer Lust hatte, konnte zum Beispiel im Kochkurs selbst den Löffel schwingen und unter Anleitung eine leckere und gesunde Buddha-Bowl zaubern oder sich beim Yoga Tipps für Atem- und Entspannungsübungen holen. Das gesamte Einrichtungshaus „Stilwelten“ lud derweil zum Schlendern ein, zwischendurch gab es außerdem Expertinnen-Talks und Modeschauen.

„Unser Ziel ist es, mit einer solchen Veranstaltung Frauen zu vernetzen, zu stärken und regionale Initiativen besser sichtbar zu machen“, sagte Organisatorin und „Frauennetzwerkerin“ Laura Hammer, die bei den „Stilwelten“ für den Einkauf und Events zuständig ist. Es gehe darum, Frauen zu verbinden, die selbstständig sind: „Damit sie sich gegenseitig unterstützen können und Kooperationen entstehen“, erklärte Hammer.

Netzwerk beim Women's Day in Aichtal

Sie selbst ist seit rund einem halben Jahr dabei: „Und das Netzwerk hat sich bereits bewährt.“ Davor hatte es die zweifache Mutter mit einer ähnlichen Organisation versucht, das sei aber sehr steif gewesen, auch die Anwesenheitspflicht stellte Hammer, die Familie und Beruf unter einen Hut bringen muss, immer wieder vor Probleme: „Wir treffen uns zum Frauennetzwerk zwar auch alle zwei Wochen, aber wenn’s nicht geht, geht’s eben nicht. Es ist alles flexibler und offener.“

Als ziemlich flexibel erwiesen sich die Mitglieder des Frauennetzwerks auch bei Hammers Anfrage, wer Interesse hätte, an einem Event wie dem „Women’s Day“ mitzumachen: „Innerhalb von vier Stunden hatte ich genügend Ausstellerinnen zusammen.“ Auch der Tipp mit dem Esslinger Verein Rückwind kam aus dem Netzwerk: „Genauso wie wir uns im Netzwerk unterstützen, wollen wir damit die Frauen unterstützen, die ein behindertes oder beeinträchtigtes Kind pflegen“, erklärte Hammer.

Die Modenschauen zeigten aktuelle Trends. Foto: kd

Internationaler Frauentag in Baden-Württemberg

Während der Internationale Frauentag bereits seit 1911 gefeiert wird, gibt es das Reutlinger Frauennetzwerk „Frauen stärken Frauen“ erst seit 2025. Seitdem hat die Bewegung aber eine rasante Entwicklung genommen. So sind in knapp zwölf Monaten schon fünf Standorte entstanden – und zwar in Reutlingen, Stuttgart, Esslingen, auf der Zollernalb sowie in Tübingen. Mehr als 4000 Frauen folgen der Arbeit des Netzwerks laut eigenen Angaben. Mehr als 190 Frauen sind aktiv. Kommuniziert wird dabei, neben dem Austausch bei regelmäßigen Treffen, hauptsächlich über Social Media.

Ganz allgemein haben sich Frauennetzwerke im geschäftlichen Bereich zum Ziel gesetzt, den Austausch untereinander branchenübergreifend zu fördern, ebenso die Sichtbarkeit zu erhöhen und individuelle Karrieremöglichkeiten zu unterstützen.