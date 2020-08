Unbekannter bricht in Kindertagesstätte ein

1 Ob der bislang unbekannte Einbrecher etwas entwendete, ist derzeit noch unklar. Foto: dpa/Silas Stein

Ein Unbekannter ist in eine Kindertagesstätte in Wolfschlugen (Kreis Esslingen) eingebrochen. Ob er dabei etwas entwendete, ist derzeit noch unklar.

Wolfschlugen - In der Zeit zwischen Freitagabend und dem späten Samstagnachmittag ist ein bislang Unbekannter in eine Kindertagesstätte in der Schulstraße eingebrochen.

Wie die Polizei berichtet, drang der Einbrecher in die Büroräume ein und hebelte dort einen Aktenschrank auf. Ob er etwas entwendete, ist derzeit noch nicht bekannt. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten Spuren am Tatort. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07022/92240 beim Polizeirevier Nürtingen zu melden.