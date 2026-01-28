Wolfsabschuss in Baden-Württemberg: Darum ist die Kritik der Jäger scheinheilig

1 So nah kommt ein Wolf üblicherweise dem Menschen nur in einem Tierpark wie hier bei Thale in Sachsen-Anhalt. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentra

Ist die Abschussgenehmigung für einen Wolf im Schwarzwald ein Wahlkampfmanöver? Das vermutet der Landesjägerverband – und demaskiert sich damit selbst, findet Redakteur Eberhard Wein.











Seit Jahren kämpft der baden-württembergische Landesjagdverband dafür, dass der streng geschützte Wolf ins Jagdgesetz aufgenommen wird. Jetzt gibt das grün geführte Landesumweltministerium wenigstens einen für zu zutraulich befundenen Wolf zum Abschuss frei, da ist es auch nicht recht. Es handele sich um einen „Wolfsabschuss in Wahlkampfzeiten“, überschreibt der Verband seine Stellungnahme zu dem Thema. Man hoffe doch sehr, dass die politische Entscheidung der Umweltministerin Thekla Walker auf einer „rein fachlich fundierten Wissensbasis anerkannter Wildbiologen“ beruhe. Das ist kein Jägerlatein, sondern ein klarer Vorwurf: Die Grünen, so wird impliziert, werden beim Wolf endlich vernünftig, opfern ihn aber nur, um ihre eigenen Wahlchancen zu erhöhen.