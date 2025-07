Wolfgang Grupps versuchter Suizid: Trigema-Mitarbeiter: „Wir sind bestürzt“

1 Ein Bild aus alten Tagen: Wolfgang Grupp im Jahr 2002. Bei seinen ehemaligen Mitarbeitern genießt er heute noch großes Ansehen. Foto: imago/Karo

Wolfgang Grupp wollte sich das Leben nehmen – das hat der Ex-Trigema-Chef in einem Brief mitgeteilt. Beschäftigte des Textilunternehmens wünschen dem 83-Jährigen schnelle Genesung.











Link kopiert

Wolfgang Grupps Mitteilung über seinen versuchten Suizid müssen die Trigema-Mitarbeiter erst einmal verarbeiten: „Ich kann gar nicht richtig denken“, sagt einer, nachdem er den Brief seines ehemaligen Chefs gelesen hatte. In dem Schreiben, das unserer Zeitung vorliegt, teilt Grupp mit: „Ich bin im 84. Lebensjahr und leide an sogenannten Altersdepressionen. Da macht man sich auch Gedanken darüber, ob man überhaupt noch gebraucht wird. Ich habe deswegen auch versucht, mein Leben zu beenden. Es kann etwas länger dauern, bis ich wieder ganz gesund bin.“

Eine Mitarbeiterin: „Jeder schätzt den Chef. Wir hoffen für ihn das Beste“

Seit zehn Tagen liegt der 83-Jährige deshalb im Krankenhaus. In der Öffentlichkeit wurde immer wieder gerätselt, was vorgefallen sein könnte. Denn an jenem 7. Juli, als Grupp in eine Klinik eingeliefert werden musste, gab es auch einen größeren Polizeieinsatz in Burladingen.

Zwei Tage zuvor hatte sich der langjährige Trigema-Boss noch gut gelaunt beim Tag der offenen Tür des Textilunternehmens gezeigt. „So etwas hat man nicht erwartet nach so einem Tag, wo er voll im Mittelpunkt stand“, sagt ein Mitarbeiter.

„Wir sind bestürzt“, sagt eine Mitarbeiterin. Und obwohl Grupp die Firma bereits zum 1. Januar 2024 an seine Kinder übergeben hat, spricht die Frau noch immer vom „Chef“: „Jeder schätzt den Chef. Wir hoffen für ihn das Beste – und dass er schnell wieder gesund wird.“

Hilfe bei Suizid-Gedanken:

Sie haben suizidale Gedanken? Hilfe bietet die Telefonseelsorge. Sie ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr unter 0 800 / 111 0 111 und 0 800 / 111 0 222 und unter https://ts-im-internet.de/ erreichbar. Eine Liste mit Hilfsangeboten findet sich auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention: https://www.suizidprophylaxe.de/