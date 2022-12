Trigema-Chef rührt mit Liebesbotschaft an seine Elisabeth

1 Wolfgang Grupp und seine Frau Elisabeth: Jahrzehnte verheiratet und immer noch verliebt. (Archivbild) Foto: imago/Arnulf Hettrich

34 Jahre sind Wolfgang und Elisabeth Grupp nun verheiratet – die Schmetterlinge sind offenbar nicht verflogen. So rührt eine Liebesbotschaft des Vorzeigeunternehmers viele Internetnutzer.















Link kopiert

Wolfgang Grupp ist meist sofort auf Betriebstemperatur. Der Trigema-Chef ist bekannt für sein aufbrausendes Temperament. In Zeitungsinterviews und Talkshows echauffiert er sich gerne über die „Abzockermentalität deutscher Manager“. Im Gespräch kann der 80-Jährige schnell laut werden – doch der Vorzeigeunternehmer aus Burladingen kann auch ganz anders.

Grupp: Botschaft an die „Liebe des Lebens“

Etwa wenn es um seine Frau Elisabeth geht, zeigt sich der oft grummelige Grupp – perfekt frisiert, Einstecktuch im Anzug, goldene Uhr – von einer ganz weichen Seite. Jüngster Beweis: Eine emotionale Liebesbotschaft im sozialen Netzwerk TikTok, die bis zum Mittwochvormittag mehr als 9800 Herzen auf der Internetplattform gesammelt hat. Auch das Textilunternehmen Trigema kann sich dem Zeitgeist nicht verschließen, das Unternehmen füttert selbst fleißig die sozialen Plattformen, seit Kurzem auch Tiktok.

Grupps Lächeln rührt Tausende

Der nur wenige Sekunden lange Videoclip zeigt den 80-Jährigen – ausnahmsweise mal ohne Krawatte – im weißen Hemd über beide Backen strahlend in seinem Büro am Schreibtisch stehen. Sein Blick richtet sich alsbald auf seine 24 Jahre jüngere Frau, die gerade auf ihn zuläuft. Woher die Freude in seinen Augen rührt, wird schnell klar: „Wenn Du die Liebe deines Lebens siehst“, erklärt ein Begleittext das warmherzige Lächeln des sonst temperamentvollen Kaufmanns, der Trigema seit zwei Jahrzehnten leitet.

34 Jahre verheiratet – und immer noch Schmetterlinge

34 Jahre sind Wolfgang und Elisabeth Grupp nun verheiratet – die Schmetterlingen sind offenbar nie verflogen. Im Jahr 1986 lernte Grupp auf der Auerhahnjagd in der Obersteiermark zufällig den Großgrundbesitzer Hans Lothar von Holleuffer und dessen Tochter Elisabeth kennen. Die Märchenhochzeit fand am 25. Juni 1988 statt, Elisabeths 22. Geburtstag. „Als junge Frau habe ich wenig hinterfragt. Ich hatte einfach bald das Gefühl, dass er der Richtige für mich ist“, erinnert sich die 56-Jährige heute.

Das kurze Video erwärmt viele Nutzer auf TikTok. „Ich glaube, das ist das Niedlichste, was ich heute hier gesehen habe“, schreibt eine Userin. „Der Blick sagt alles“, heißt es in einem anderen Kommentar, der mit Herzchen-Smileys garniert ist. Nutzerin Tine stellt fest: „Wahre Liebe gibt es also doch.“