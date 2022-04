1 Mit einer attraktiven Verbindung aus Tradition und Moderne soll die künftige Stadtbücherei wesentlich zur Attraktivität der Innenstadt beitragen. Foto: AGN Niederberghaus und Partner

2019 haben die Esslingerinnen und Esslinger per Bürgerentscheid festgelegt, dass ihre Stadtbücherei im Bebenhäuser Pfleghof bleibt und dort modernisiert und erweitert wird. Der Initiator des Referendums, Wolfgang Drexler, sieht die Stadt in der Pflicht.















Der 10. Februar 2019 hat in Esslingen ein Stück Stadtgeschichte geschrieben: Ein trüber Sonntag war’s, und obwohl der Deutsche Wetterdienst riet, ob des stürmischen Wetters zuhause zu bleiben, zog es 19 557 Esslingerinnen und Esslinger an die Wahlurnen, um über den künftigen Stand ort ihrer Stadtbücherei abzustimmen. Das Ergebnis war eindeutig: 15 321 Stimmen gab es für die Modernisierung und Erweiterung der bisherigen Bibliothek im Bebenhäuser Pfleghof, 4236 für einen Neubau in der Küferstraße. Erst war vom Baubeginn 2021 die Rede, dann sollten die Arbeiten spätestens Mitte 2022 beginnen. Doch auch das ist längst nicht mehr zu halten. Zu den Initiatoren des Bürgerentscheids gehörte der Esslinger Ehrenbürger, ehemalige SPD-Landtagsabgeordnete, Stadt- und Kreisrat Wolfgang Drexler. Im Gespräch mit unserer Zei tung plädiert er für die zügige Umsetzung der Büchereipläne, um dem Willen der Esslingerinnen und Esslinger gerecht zu werden.