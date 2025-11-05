„Wohnzimmer-Comedy“ aus Stuttgart: Komikerin Petra Binder wieder im SWR-Fernsehen – doch wie geht es ihr?

Komikerin Petra Binder wieder im SWR-Fernsehen – doch wie geht es ihr?

1 Petra Binder (links) und Doris Reichenauer in der SWR-Sendung „Wohnzimmer-Comedy“ Foto: SWR

Nach gesundheitlich bedingter Bühnenpause begeistert Petra Binder vom Duo Dui do on de Sell ihre Fans wieder im SWR-Fernsehen. Wie geht es der urschwäbischen Komikern?











Seit zwei Jahren steht Petra Binder, ein Teil des schwäbischen Duos Dui do on de Sell, nicht mehr auf einer Live-Bühne. Gesundheitliche Probleme hindern sie daran, auf Tour zu gehen. Nun aber haben sich ihre Fans gefreut: Am Dienstagabend war sie mit ihrer Kollegin Doris Reichenauer in ihrer Sende-Reihe „Die Wohnzimmer-Comedy“ im SWR-Fernsehen zu sehen.