1 Rund um die vier denkmalgeschützten Bürowürfel des Architekten Egon Eiermann sollen Wohnungen und Arbeitsplätze für 4000 Menschen entstehen. Foto: Werne/Kuhnle

Düsseldorf zieht das städtische Vorkaufsrecht für zwei Wohnungsbauprojekte des finanziell angeschlagenen Immobilienkonzerns Adler-Group. Könnte das eine Blaupause für die Landeshauptstadt beim Umgang mit dem Eiermann-Areal sein?















Die Stadt Düsseldorf will Nägel mit Köpfen machen und dem finanziell angeschlagenen luxemburgischen Immobilienkonzern Adler zwei Projekte per Vorkaufsrecht abnehmen: Das sogenannte Glasmacherviertel und die Benrather Gärten. Laut Branchendienst „Thomas Daily“ hat Düsseldorfs OB Stephan Keller erklärt, die Stadt werde zudem „bei spekulativen oder bevorratenden Erwerben alle Instrumente des Baugesetzbuches anwenden, um einen Fortschritt an diesem für die Stadt so wichtigen Ort zu erreichen“. Wäre dies auch für Stuttgart ein gangbarer Weg, um der Grundstücksspekulation bei dem ebenfalls der Adler-Group gehörenden Eiermann-Campus im Stadtbezirk Vaihingen vorzubeugen?