4 So sehen die Modellhäuser für einfaches Wohnen in Bad Aibling aus. Foto: //Nagler

Die drohende Krise in der Baubranche und weiter steigende Baukosten und Zinsen sorgen in der Landesregierung für eine Neuorientierung in der Baupolitik.















Winfried Kretschmanns jüngste Anmerkungen zum kostengünstiges Bauen haben aufhorchen lassen. Angesichts von Inflation und steigenden Zinsen sowie einem damit verbundenen drastischen Auftragsrückgang in der Baubranche hatte der Ministerpräsident in der Landespressekonferenz erklärt: „In der Vergangenheit könnten in der Bauwirtschaft falsche Schwerpunkte gesetzt worden sein. Wenn man bedenkt, dass der CO2-Ausstoß beim Bauen selber bis zu fünf oder sogar acht Mal so groß ist wie in der gesamten Betriebsphase, dann ist es eine Fehlallokation, bei der Beurteilung eines Gebäudes nur auf die Energiestandards im Betrieb zu setzen.“ Und: „Wir können offensichtlich auch einfacher und günstiger bauen, ohne die Klimaziele dadurch zu verfehlen.“