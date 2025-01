Wohnungsnot in Ostfildern: Bürgerstiftung baut Mietshaus für Ältere

Wohnungsnot in Ostfildern

1 In der Kaiserstraße in Nellingen baut die Bürgerstiftung 16 Mietwohnungen. Foto: Ines Rudel

16 barrierefreie Wohnungen baut die Bürgerstiftung Ostfildern in Nellingen. Dort sollen ältere Menschen günstig leben können. Das Bauvorhaben gegen die Wohnungsnot kostet 4,1 Millionen Euro.











Das Thema Altersarmut hat auch bei der Bürgerstiftung Ostfildern hohen Stellenwert. Deshalb startet die Organisation nun ihr bisher größtes Projekt. In der Kaiserstraße 7 in Nellingen war der Spatenstich für das Projekt, in dem 16 barrierefreie Wohnungen entstehen. „Wir hatten schlaflose Nächte, ob wir das realisieren können“, sagt Andrea Koch-Widmann, die Sprecherin der Stiftung.

Dass es nun mit dem Bau losgeht, freut die Beteiligten. 4,1 Millionen Euro soll das Projekt kosten, das die Bürgerstiftung lange geplant hat. Da die Stiftung hohe soziale und ökologische Standards anlegte, bereitete der Kostenrahmen der Stiftung zunehmend Sorge. „Die Folgen des russischen Angriffskriegs wie die Inflation, die steigenden Bauzinsen und die galoppierenden Preise machten das Vorhaben in der Baugenehmigungsphase zeitweise beinahe unmöglich“, sagt Koch-Widmann. Da sich die Lage etwas stabilisiert habe, mache es die Stiftung nun möglich. Die Idee zu dem Wohnhaus entstand schon im Jahr 2018 im Rahmen des Projekts „Gutes Älterwerden in Ostfildern“. Damals ergaben Umfragen, dass vor allem bezahlbare und barrierefreie Mietwohnungen in Ostfildern fehlen. „2012 vermachte der Nellinger Unternehmer Richard Kühnle der Bürgerstiftung zwei Grundstücke mit Immobilien“, erinnert Andrea Koch-Widmann. Diese großzügige Schenkung ermögliche es der Bürgerstiftung nun, auf ein drängendes Problem in der Gesellschaft zu reagieren: „die Wohnungsnot“.

Das Konzept für das neue Gebäude hat das Vorstandsteam intensiv diskutiert. Allerdings habe man Abstriche machen müssen, sagt Koch-Widmann: „Eine ambulant betreute Pflege-WG im Erdgeschoss sowie Seniorenwohnen mit Service konnten nicht weiterverfolgt werden, da kein Träger mehr für dieses Konzept zu finden war.“ Ebenfalls in der Baugenehmigungsphase wirkte sich die Pflegereform auf die Ursprungsidee aus. Das Ringen um das Konzept sei manchmal sehr zäh gewesen. Nun aber stehen die Pläne für ein Haus mitten im Ortskern von Nellingen. Die Geschäfte in der Hindenburgstraße sind ebenso fußläufig erreichbar wie die Volkshochschule Ostfildern, der Bürgertreff sowie das Theater in der Nellinger Halle.

In der Nellinger Mitte liegt der Bauplatz für das Kühnle-Haus. Foto: Ines Rudel/Ines Rudel

Auch bei den ökologischen Standards will die Bürgerstiftung vorbildlich sein. Zwei Gemeinschaftsterrassen bieten Möglichkeiten der Begegnung und eines guten Miteinanders. Klimafreundliches und nachhaltiges Bauen mit Erdwärme prägt das energetische Konzept des sozialen Wohnprojekts. Diese Art der Wärmegewinnung bedeutet, dass auch die Heizkosten für die künftigen Mieter geringer ausfallen.

Die Bauarbeiten haben nun begonnen, und das Haus soll 2026 fertig werden. Um das Projekt zu finanzieren, braucht die Bürgerstiftung weitere Spenderinnen und Spender.

Die Bürgerstiftung Ostfildern braucht für das Kühnle-Haus weitere Unterstützung, Spendenkonto bei der Kreissparkasse Esslingen: IBAN: DE45 6115 0020 0101 3648 10.