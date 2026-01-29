1 In Esslingen herrscht Wohnungsnot – dennoch hat der Gemeinderat das Zweckentfremdungsverbot für Wohnungen abgeschafft. Foto: Roberto Bulgrin

Während andere Städte von Erfolgen berichten, kippt Esslingen das Zweckentfremdungsverbot für Wohnraum, ohne es richtig angewendet zu haben, kommentiert Melanie Csernak.











Ein Zweckentfremdungsverbot für Wohnraum, das klingt zunächst sehr überzeugend. Wer möchte nicht, dass ungenutzte Flächen reaktiviert werden, um den überhitzten Wohnungsmarkt zu entspannen? Ganz so einfach ist es auf den zweiten Blick aber doch nicht. Denn es stellt sich die Frage, wie Zweckentfremdung aufgedeckt, wie ein solches Verbot kontrolliert werden und wer diese Aufgaben übernehmen soll. In Esslingen hat man keine überzeugenden Antworten darauf gefunden.