Wohnungsnot im Kreis Esslingen: Linke fordert aktive Wohnraumpolitik vom Landkreis

Wird eine Energiezentrale in der Ortsmitte gebaut? Fast 500 Stimmen gegen den geplanten Standort in Echterdingen

Der geplante Bau der Energiezentrale in Echterdingen sorg für Diskussionen. Die Bürgerinitiative „Pro historische Mitte“ sammelt derzeit Unterschriften gegen die Errichtung in der Ortsmitte. Am Dienstag, 18. März, berät der Technische Ausschuss zum Baurecht.