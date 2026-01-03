Wohnungsmarkt Stuttgart: Zehn verlorene Jahre? Wohnungsbau in Stuttgart kommt nicht voran

Die Flaute beim Wohnungsneubau nimmt kein Ende. Die Genehmigungszahlen sind laut einer neuen Studie im Zehnjahresmittel stark rückläufig. Was das für Stuttgart bedeutet.
Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) will die Mieten in Deutschland weiter regulieren. Der geplante Gesetzentwurf betrifft möblierte Wohnungen, den Kündigungsschutz sowie die sogenannten Indexmieten. Letztere sollen maximal 3,5 Prozent pro Jahr steigen dürfen – und zwar in „angespannten Wohnungsmärkten“. Nach dem Willen der Justizministerin sollen diese Regelungen 2027 in Kraft treten. Die allgemeine Mietpreisbremse hat die schwarz-rote Bundesregierung bereits bis Ende 2029 verlängert.