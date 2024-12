Wohnungsmarkt: Razavi will Mietpreisbremse im Land verlängern

Razavi will Mietpreisbremse im Land verlängern

1 Landesbauministerin Nicole Razavi (CDU) im Gespräch mit unserer Zeitung. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski/Leif Piechowski

Das Ampel-Aus schickt wichtige Themen der Landesbauministerin Nicole Razavi (CDU) in die Warteschleife. Bei der Mietpreisbremse und der Wohnraumförderung bemüht sie sich im Land erst einmal Fakten zu schaffen.











Die Verlängerung der Mietpreisbremse im Bund wird wohl vor der Neuwahl nicht mehr kommen. Landesbauministerin Nicole Razavi (CDU) will deshalb wenigstens die Landesverordnung für die Mietpreisbremse bis Ende 2025 verlängern. „Ich bin der Meinung, dass wir hier für einen geordneten Übergang sorgen sollten, dass wir also die Mietpreisbremse um ein halbes Jahr verlängern“, sagte sie unserer Zeitung. „Dann muss der Bund entscheiden, was mit dem Gesetz passiert.“